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Sistema Acusatorio

Condenaron a dos ladrones que cometieron dos delitos en cuestión de minutos en Pocito

Ambos fueron atrapados cuando escapaban. Contaban con antecedentes penales y arreglaron penas de cumplimiento efectivo que cumplirán en el Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Justicia local resolvió la situación procesal de dos delincuentes que, en un raid delictivo de apenas media hora en Pocito. Tras un acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Aciar García (23) y Juan Emilio Videla (24) fueron condenados a cumplir penas de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, debido a que ambos contaban con prontuario.

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Según se desprendió de la resolución judicial, las penas unificadas quedaron de la siguiente manera. Aciar García recibió 12 meses de prisión de cumplimiento efectivo (penas unificadas); y Videla, 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Un raid de media hora y una aclaración clave

El hecho, investigado por la UFI de Delitos Contra la Propiedad bajo las directivas del fiscal Cristian Catalano, ocurrió cuando la secuencia delictiva se desató en un cortísimo lapso de 30 minutos.

El primer ilícito tuvo lugar en la intersección de las calles Félix Aguilar y Santa Rosa. Allí, un hombre de 36 años sufrió el hurto simple de su motocicleta, una Motomel Blitz de color negra. Sin perder tiempo, los malvivientes utilizaron el rodado sustraído para cometer el segundo ataque.

Media hora más tarde, en la esquina de Lemos y Calle 8, los mismos sujetos abordaron a una adolescente de 15 años con la intención de arrebatarle su bicicleta rodado 29 de color azul. Si bien en las primeras informaciones policiales se había consignado que los delincuentes habían efectuado detonaciones con un arma de fuego, la investigación judicial finalmente descartó esa versión, determinando que no se utilizó ningún tipo de arma y encuadrando el ataque como robo simple en grado de tentativa en perjuicio de la menor.

Tras el alerta al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur montaron un operativo de búsqueda que dio sus frutos en calle España y Calle 7, donde divisaron a los sospechosos. Al notar la presencia de los patrulleros, los ladrones emprendieron una veloz fuga que terminó en un domicilio ubicado en Calle 6, antes de España.

Allí fueron finalmente interceptados por la fuerza policial. Aciar García intentó refugiarse ingresando a una vivienda del lote 35, donde fue reducido, mientras que Videla fue aprehendido a los pocos metros.

En el lugar del procedimiento, los uniformados constataron que la moto en la que huían era la Motomel Blitz robada minutos antes -la cual fue recuperada exitosamente- y también lograron poner a resguardo la bicicleta de la adolescente. Ambos condenados ya duermen en el penal de Chimbas.

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