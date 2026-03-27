Buscan a los "Abrepaquetes": robaron celulares por una cifra millonaria de las encomiendas de un correo

Alguna vez se habló de los “abrevalijas”, pero ahora aparecieron los “abrepaquetes”, una nueva versión de aquellos ladrones que abrían los equipajes en los aeropuertos. Hace días se conoció la denuncia del Correo Argentino por la abertura de encomiendas y la sustracción de una decena de celulares por un valor millonario, sin siquiera utilizar violencia y en el trayecto de Buenos Aires a San Juan.

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El caso genera mucha intriga porque deja flotando la firme sospecha de que el hurto de los aparatos se produjo en alguna parte de la cadena de transporte, por aire o por tierra. El fiscal Cristian Catalano, de la UFI Delitos contra la Propiedad , abrió una investigación judicial para dilucidar qué pasó, pero aún no se resolvió si la causa queda en los fueros locales o pasa a otra jurisdicción por cuestiones de competencia.

Fuentes judiciales confirmaron que el hecho fue denunciado el 20 de marzo último en la Comisaría 3ra por Ariel Horge, encargado de la parte logística de la sede central del Correo Argentino en San Juan, ubicada en la avenida Ignacio de la Roza. Ese supervisor comentó a los policías que el faltante fue detectado días antes de la presentación.

El encargado contó que el 10 de marzo fueron a buscar una carga del Correo Argentino que llegó por avión al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. El camión, que es controlado mediante un sistema de monitoreo, luego hizo el trayecto desde la estación aérea provincial de Ruta 20, en 9 de Julio, y trasladó las encomiendas hasta el depósito de la sede central en el centro sanjuanino.

Puede que los equipos celulares hayan desaparecido durante el trayecto dentro de Buenos Aires; en ese caso, el hecho no sería jurisdicción de la UFI Delitos contra la Propiedad de San Juan.

A la hora de pesar cada encomienda, notaron que uno de los bultos pesaba menos de lo que figuraba en los registros. Fue así que dispusieron abrir el paquete y descubrieron la desaparición de diez celulares que habían sido enviados por la compañía telefónica Claro. Lo que sí estaba a la vista fue que hicieron un trabajo muy prolijo, dado que abrieron la caja, sacaron los equipos y volvieron a dejar el envoltorio de la misma manera en la que lo recibieron inicialmente. Si bien no se detallaron las marcas ni los montos, fuentes oficiales señalaron que eran aparatos de los más costosos y, por lo tanto, el botín que se llevaron era millonario.

Hay muchas sospechas, incluso de que el paquete fue abierto en el sector de despacho o en el aeropuerto antes del embarque, pero tampoco se descarta que haya sido sustraído en alguna parte del trayecto desde que bajaron los bultos al aterrizar en San Juan o en el camino a la sede del correo.