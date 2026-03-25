Viajó durante el fin de semana largo y le robaron más de $5.800.000 de su casa en Rivadavia

Una familia se fue de viaje durante el fin de semana largo y delincuentes entraron a robar a su casa en una conocida avenida de Rivadavia. Los ladrones violentaron una de las ventanas y se alzaron con trajes, otras prendas y dólares, por un valor de 5.800.000 pesos.

Estafa y ¿apriete? Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

El hecho fue descubierto el sábado por la mañana por el padre del dueño de casa, de apellido Ekkert. Esta persona contó a los policías de la Comisaría 13ra que su hijo, de nombre Germán , se encontraba de viaje y él iba a darse una vuelta por la vivienda, ubicada en avenida Libertador, para asegurarse de que estuviese todo bien. Sin embargo, ese día, en horas de la mañana, se topó con un desorden en su interior.

Fuentes policiales contaron que los ladrones forzaron una ventana de la casa y por ahí se metieron a robar. Se llevaron ropa deportiva, entre ella botines y zapatillas, otras prendas y hasta dos trajes. También sustrajeron los ahorros del dueño de casa: un total de 4.000 dólares, que al cambio de hoy son 5.800.000 pesos, indicaron las fuentes.

En el caso tomó intervención el personal de la Comisaría 13ra de Rivadavia, pero las actuaciones fueron giradas al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.