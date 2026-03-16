Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Una empresa textil fue escenario de un importante golpe delictivo durante el último fin de semana. Ladrones entraron a su local situado en la avenida Libertador, en el centro sanjuanino, y se alzaron con un botín de alrededor de 15.000.000 de pesos en prendas de vestir, entre camperas térmicas y ropa de bebés, revelaron fuentes policiales.

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Los encargados de la firma no quisieron hablar con este medio, pero se supo que el hecho ocurrió en el depósito o taller que poseen sobre la vereda sur de avenida Libertador, entre Salta y España, en Capital. La denuncia fue realizada por su propietario, de apellido Parra , quien aportó los detalles del hecho en la Comisaría 4ta de Desamparados y aseguró que las pérdidas por todo lo sustraído llegan a ese monto, según indicaron las fuentes.

De acuerdo con el reporte policial, fue el mismo comerciante quien descubrió el robo este lunes en la mañana. Observó que una de las ventanas estaba abierta y violentada. Al revisar el interior del depósito constató que faltaban numerosos bultos con prendas de vestir y otros elementos vinculados a la actividad de la empresa.

El hecho se cometió entre el viernes a la noche y este lunes en la madrugada, cuando no había nadie en el inmueble.

Entre los objetos denunciados como sustraídos figuran unas quince camperas tipo minero de color rojo con detalles reflectivos, buzos de algodón, ropa para bebés con la marca Carson, dos monitores de computadora de 24 pulgadas, cajas con insumos de tinturas y otras bolsas con prendas. También desapareció un bolso con ropa de ciclismo. El perjuicio económico producto del robo llega a los 15.000.000 de pesos, afirmaron fuentes del caso.

Los investigadores sospechan que los delincuentes ingresaron durante el fin de semana, entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo. El predio cuenta con cierre perimetral, pero no presentaba signos de violencia, lo que hace presumir que los ladrones habrían accedido desde un estacionamiento lindero o desde una casa abandonada que colinda con el lugar. El caso quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad.