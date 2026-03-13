Nadie sabe cómo, pero robaron 14 matafuegos de una conocida escuela de Rawson

Desde diciembre pasado notaron el faltante de los matafuegos, pero recién esta semana se dieron cuenta de que se los habían robado. En total son 14 los extintores que desaparecieron del interior de una escuela de Rawson y nadie sabe cómo los sustrajeron.

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El hecho fue denunciado esta semana en la Comisaría 36ta por una docente, de apellido Toledo, de la Escuela de Educación Secundaria Cecilio Ávila, de Rawson, y la causa ya está en poder de los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad. Dadas las circunstancias, o lo que hay hasta ahora, el caso fue calificado como hurto, debido a que no hay datos que demuestren que ejercieron violencia.

La docente que hizo la presentación contó a los uniformados que en diciembre último hicieron un inventario de todo el mobiliario y elementos de la escuela situada en las calles Rodas y Las Cañitas. En ese entonces detectaron la ausencia de 14 matafuegos que estaban en la biblioteca. Según un investigador, aparentemente quedaron en averiguar qué había pasado.

Esta semana constataron que los extintores no estaban por ningún lado y que ningún empleado de la institución sabía sobre esos artefactos. Por eso dieron por sentado que los matafuegos fueron sustraídos y radicaron la denuncia penal.