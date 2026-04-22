miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

El hecho delictivo ocurrió en la madrugada de este miércoles. Los delincuentes entraron por el techo y robaron más de 60 botellas de bebidas alcohólicas y gaseosas, además de dinero en efectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.

Un grupo de delincuentes dio un golpe boquetero en una distribuidora de Santa Lucía y se alzó con un botín millonario de bebidas y dinero de la recaudación. Fue durante la madrugada y los ladrones abrieron un hueco en el techo para ingresar al local comercial.

Lee además
le robaron $2.000.000 de su casa en chimbas y sospecha de una persona de su entorno
Misterio

Le robaron $2.000.000 de su casa en Chimbas y sospecha de una persona de su entorno
ladrones con sed de delinquir en rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policia
Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

El blanco elegido fue un negocio de venta de bebidas situado en calle San Lorenzo, a metros de Colón. Fuentes judiciales indicaron que el dueño del local, de nombre Carlos Aróstica, radicó este miércoles la denuncia en la Comisaría 29ª y se dio intervención al personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El comerciante relató que llegó a abrir su negocio en horas de la mañana y, al ingresar, descubrió el boquete en el techo y el desorden en el interior. Los delincuentes descendieron por ese hueco y sustrajeron numerosas bebidas, entre ellas 19 botellas de un litro de fernet, 13 vinos, algunas de Campari y 30 botellas grandes de Coca-Cola, detallaron las fuentes. También abrieron la caja registradora y se llevaron 84.000 pesos.

La sospecha es que no actuó una sola persona, ya que, por la cantidad de bebidas sustraídas, habrían participado al menos dos individuos. Además, el local no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que los investigadores analizan registros de viviendas y comercios cercanos.

Temas
Seguí leyendo

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Quién era el camionero riojano que volcó y murió en Calingasta

"Don Pepe", el hombre que donó el terreno de la unidad operativa policial, ubicada a metros del crimen en Pocito

Allanaron un local vinculado a Western Union y Pago Fácil por una causa cambiaria

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Se conocieron nuevas imágenes del choque fatal en Calingasta: así quedó el camión

Cayó tras robar papas, zanahorias y una balanza de una verdulería

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al camionero que volco y murio en calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Te Puede Interesar

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación
Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación
Encuentro

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes
Atención

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina
Impacto

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina