Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Un grupo de delincuentes dio un golpe boquetero en una distribuidora de Santa Lucía y se alzó con un botín millonario de bebidas y dinero de la recaudación. Fue durante la madrugada y los ladrones abrieron un hueco en el techo para ingresar al local comercial.

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El blanco elegido fue un negocio de venta de bebidas situado en calle San Lorenzo, a metros de Colón. Fuentes judiciales indicaron que el dueño del local, de nombre Carlos Aróstica, radicó este miércoles la denuncia en la Comisaría 29ª y se dio intervención al personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El comerciante relató que llegó a abrir su negocio en horas de la mañana y, al ingresar, descubrió el boquete en el techo y el desorden en el interior. Los delincuentes descendieron por ese hueco y sustrajeron numerosas bebidas, entre ellas 19 botellas de un litro de fernet, 13 vinos, algunas de Campari y 30 botellas grandes de Coca-Cola, detallaron las fuentes. También abrieron la caja registradora y se llevaron 84.000 pesos.

La sospecha es que no actuó una sola persona, ya que, por la cantidad de bebidas sustraídas, habrían participado al menos dos individuos. Además, el local no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que los investigadores analizan registros de viviendas y comercios cercanos.