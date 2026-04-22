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Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

El "Loco" junto a Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos se presentarán en semanas distintas en la Sala del Sol. Dos noches bien cuarteteras que ya generan expectativa en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan se prepara para un junio a puro cuarteto, con la llegada de dos de los artistas más convocantes del género. En semanas distintas, pero en el mismo escenario, Cristian Amato y La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo prometen noches cargadas de baile, nostalgia y fiesta.

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El primero en desembarcar será “El Loco”, histórico cantante de La Fiesta y Trulalá, quien llegará durante la primera semana de junio con todo su repertorio. Dueño de una de las voces más reconocidas del cuarteto, Amato marcó una época con clásicos que aún hoy siguen sonando en cada pista, como "Dueña y Señora", "Cobarde" y "Vuelveme a Querer".

Sobre el cierre del mes será el turno La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo, quienes llegarán en un contexto especial, en pleno clima del Copa Mundial de la FIFA. Los artistas cordobeses atraviesan uno de sus mejores momentos, consolidándose como una de las bandas más fuertes del cuarteto actual.

Ambos shows tendrán lugar en la Sala del Sol, un espacio que ya es sinónimo de noches a puro cuarteto en la provincia. Aunque las fechas exactas todavía generan expectativa, lo cierto es que junio ya empieza a tomar forma como un mes imperdible para los amantes del cuarteto.

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