miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Risas aseguradas

Secretos de familia y "sincericidio patriarcal": Iliana Calabró anticipa la llegada de "Viuda e Hijas" a San Juan

La reconocida actriz charló con Tiempo de San Juan antes de la función de este domingo 26 de abril en el Cine Teatro Municipal. Una comedia desopilante que pone a prueba los vínculos familiares frente a una herencia inesperada.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Iliana Calabró, feliz con su presente en Viuda e hijas y con su regreso a San Juan.

Iliana Calabró, feliz con su presente en 'Viuda e hijas' y con su regreso a San Juan.

Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales integran el elenco de Viuda e hijas

Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales integran el elenco de 'Viuda e hijas'

El Cine Teatro Municipal se prepara para recibir una de las comedias más exitosas de la temporada nacional. Con un elenco de lujo encabezado por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea, llega "Viuda e Hijas", una obra que promete carcajadas pero también mucha identificación con las internas familiares.

Lee además
san juan lleva su sabor a cordoba en la expo delicatessen & vinos 2026
Promoción

San Juan lleva su sabor a Córdoba en la Expo Delicatessen & Vinos 2026
orrego ratifico la defensa sobre vicuna y la division limitrofe: vamos a defender con la ley en la mano a san juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque
Oficial

Orrego ratificó la defensa sobre Vicuña y la división limítrofe: "Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque"

En la previa de su llegada a la Provincia, Iliana Calabró dialogó con Tiempo de San Juan y adelantó que el público se encontrará con una historia muy particular: la lectura del testamento de un padre ausente que, desde el "más allá", decide sacar todos los trapitos al sol.

La trama arranca con la muerte del patriarca, pero el beneficio económico tiene un precio. "Para poder cobrar esta herencia tienen que escuchar juntas todas las verdades que él tiene para decirles. Es como la hoguera de las vanidades", explicó Iliana.

image
Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales integran el elenco de 'Viuda e hijas'

Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales integran el elenco de 'Viuda e hijas'

La actriz definió la propuesta como un "sincericidio patriarcal". Según relató, la obra utiliza el humor como herramienta para visibilizar dinámicas comunes: "Se ríe muchísimo la gente porque toca esa identificación desde el seno de la familia, de los roles que cada uno ocupa y de esas cosas que pasan en el cotidiano: el 'no se lo digas a tu padre' o los secretos entre hermanos".

Para Iliana, la clave del éxito de "Viuda e Hijas" radica en la capacidad de reírse de las propias tragedias. "La mejor forma de visibilizar las cosas es desde la desdramatización. Todo se sobrelleva mejor si nos reímos de lo que nos pasa, en lugar de vivirlo como un melodrama italiano", explicó la heredera del eterno Juan Carlos Calabró.

Además, Iliana confesó que formar parte de este elenco es un sueño personal hecho realidad: "Cumplí el sueño de trabajar con Nora Cárpena. Yo quería estar en esas marquesinas donde los comediantes reinaban y acá estoy, hace muchos años, gracias al esfuerzo y al público que me dio el sí".

Una cita obligada en el Municipal

La gira, que comenzó en marzo tras un paso triunfal por Calle Corrientes, llega a San Juan este fin de semana. Iliana, una habitué de nuestra provincia con más de 15 años de giras a cuestas, se mostró emocionada por el reencuentro: "He visitado San Juan cientos de veces. Estoy superagradecida por la recepción y tanto amor; ya conozco al público y sé dónde hacer hincapié para acompañar las risas".

Ficha del Espectáculo:

  • Obra: Viuda e Hijas.
  • Día: Domingo 26 de abril.
  • Hora: 20:30 hs.
  • Lugar: Cine Teatro Municipal.
  • Entradas: Disponibles en entradaweb.com.ar.
  • Precios: Platea Baja (Filas 01 a 10) $50.000; Platea Baja (Filas 11 a 16) $48.000.

Temas
Seguí leyendo

Nutrida misión de la Unión Europea llega a San Juan: foco en minería, inversiones y desarrollo

La pelea por los límites que vuelve 60 años después: los argumentos de Quintela para reclamar territorio sanjuanino

Dinos virtuales: de qué se trata la nueva apuesta paleontológica en San Juan

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Vacunación antigripal en San Juan: más de 50.000 dosis y anticipación clave frente a la variante H3N2

Miércoles fresco y sin lluvias para San Juan

Con la histórica fábrica de puloveres en crisis, qué pasa con los locales de Mauro Sergio en San Juan

Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmado: amato y la lbc con eugenia quevedo llegan a san juan con shows que sacudiran a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Te Puede Interesar

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hilario volvió a ser una alfombra: del operativo maratónico al césped 10 puntos
Una pinturita

El Hilario volvió a ser una alfombra: del operativo maratónico al césped "10 puntos"

San Juan desestima la polémica con La Rioja: No existe notificación oficial
Tironeo

San Juan desestima la polémica con La Rioja: "No existe notificación oficial"

Con un mensaje conmovedor, Maru Silva anunció que está embarazada
Redes

Con un mensaje conmovedor, Maru Silva anunció que está embarazada

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan
TOF

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan