Secretos de familia y "sincericidio patriarcal": Iliana Calabró anticipa la llegada de "Viuda e Hijas" a San Juan

Iliana Calabró, feliz con su presente en 'Viuda e hijas' y con su regreso a San Juan.

El Cine Teatro Municipal se prepara para recibir una de las comedias más exitosas de la temporada nacional. Con un elenco de lujo encabezado por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea, llega "Viuda e Hijas" , una obra que promete carcajadas pero también mucha identificación con las internas familiares.

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En la previa de su llegada a la Provincia, Iliana Calabró dialogó con Tiempo de San Juan y adelantó que el público se encontrará con una historia muy particular: la lectura del testamento de un padre ausente que, desde el "más allá", decide sacar todos los trapitos al sol.

La trama arranca con la muerte del patriarca, pero el beneficio económico tiene un precio. "Para poder cobrar esta herencia tienen que escuchar juntas todas las verdades que él tiene para decirles. Es como la hoguera de las vanidades", explicó Iliana.

image Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales integran el elenco de 'Viuda e hijas'

La actriz definió la propuesta como un "sincericidio patriarcal". Según relató, la obra utiliza el humor como herramienta para visibilizar dinámicas comunes: "Se ríe muchísimo la gente porque toca esa identificación desde el seno de la familia, de los roles que cada uno ocupa y de esas cosas que pasan en el cotidiano: el 'no se lo digas a tu padre' o los secretos entre hermanos".

Para Iliana, la clave del éxito de "Viuda e Hijas" radica en la capacidad de reírse de las propias tragedias. "La mejor forma de visibilizar las cosas es desde la desdramatización. Todo se sobrelleva mejor si nos reímos de lo que nos pasa, en lugar de vivirlo como un melodrama italiano", explicó la heredera del eterno Juan Carlos Calabró.

Además, Iliana confesó que formar parte de este elenco es un sueño personal hecho realidad: "Cumplí el sueño de trabajar con Nora Cárpena. Yo quería estar en esas marquesinas donde los comediantes reinaban y acá estoy, hace muchos años, gracias al esfuerzo y al público que me dio el sí".

Una cita obligada en el Municipal

La gira, que comenzó en marzo tras un paso triunfal por Calle Corrientes, llega a San Juan este fin de semana. Iliana, una habitué de nuestra provincia con más de 15 años de giras a cuestas, se mostró emocionada por el reencuentro: "He visitado San Juan cientos de veces. Estoy superagradecida por la recepción y tanto amor; ya conozco al público y sé dónde hacer hincapié para acompañar las risas".

Ficha del Espectáculo: