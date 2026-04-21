Dolor por la muerte de "Marité" Malvar, una reconocida trabajadora social de San Juan

La comunidad profesional y académica de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de María Teresa “Marité” Malvar, una referente del trabajo social en la provincia. La noticia fue confirmada este martes por el Colegio de Profesionales en Trabajo Social, desde donde destacaron su trayectoria y compromiso con la formación de nuevas generaciones.

Tristeza Dolor en el mundo gaucho sanjuanino por el fallecimiento de un exponente del grupo y cantor

Malvar era recordada especialmente por su labor como docente de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, donde dejó una huella tanto en colegas como en estudiantes. Su rol formador y su vocación de servicio la posicionaron como una figura respetada dentro del ámbito académico.

A través de un comunicado, el Colegio expresó “profundo pesar” por la pérdida de su colega y envió condolencias a familiares y seres queridos. “Esperamos encuentren la fortaleza para afrontar este duro momento”, manifestaron en el mensaje institucional.

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En paralelo, el fallecimiento de la profesional también generó repercusiones en el ámbito político, ya que Malvar era esposa del concejal de Rivadavia, Modesto Antonio “Tito” Fernández. Por este motivo, dirigentes del departamento y de distintos sectores de la provincia hicieron llegar sus muestras de acompañamiento a la familia en este momento de dolor.

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Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas del deceso. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas del deceso.

En cuanto a las ceremonias de despedida, informaron que el velatorio se realiza este martes hasta las 23 en la Cochería Lanusse, ubicada sobre calle 9 de Julio, entre Patricias Sanjuaninas y Estados Unidos. En tanto, este miércoles 22 de abril continuará de 7 a 9, para luego dar paso al sepelio en el Cementerio La Paz del Sur, en Pocito.