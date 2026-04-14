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Tristeza

Dolor en el mundo gaucho sanjuanino por el fallecimiento de un exponente del grupo y cantor

Este martes, la comunidad de Angaco y los departamentos aledaños se vieron conmocionados por la noticia y manifestaron su pesar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tristeza en Angaco tras el fallecimiento de José Virgilio Martínez, conocido y querido “Guacho”, un referente del gauchaje local y apasionado cantor.

Tristeza en Angaco tras el fallecimiento de José Virgilio Martínez, conocido y querido “Guacho”, un referente del gauchaje local y apasionado cantor.

La comunidad de Angaco atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de José Virgilio Martínez, conocido y querido “Guacho”, un referente del gauchaje local y apasionado cantor que supo ganarse el afecto de vecinos y amigos.

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La noticia se conoció en las últimas horas y generó una fuerte conmoción no solo en el departamento, sino también en zonas aledañas, donde Martínez era reconocido por su calidez humana, su sencillez y su compromiso con las tradiciones.

Según trascendió, su deceso se produjo durante la noche del lunes, luego de atravesar una dura enfermedad pancreática contra la que luchó durante un tiempo prolongado.

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Según informó el medio albadonero La Morenita, sus restos son velados en la intersección de calle 21 de Febrero y Zapata, en la zona de Las Tapias, donde familiares, amigos y vecinos se acercan para darle el último adiós. El sepelio se realizará este martes 14 de abril en el cementerio de Angaco. El cortejo fúnebre partirá a las 18:30, con llegada prevista a las 19.

En redes sociales y distintos ámbitos de la comunidad, las muestras de afecto y despedida se multiplican, recordando a Martínez como un hombre solidario, cercano y siempre dispuesto a compartir su voz y su pasión por el canto.

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