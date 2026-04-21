Encontraron una bala a muy pocos metros de una escuela en Albardón
El hallazgo ocurrió este martes al mediodía en las inmediaciones de la Escuela Vicente López y generó preocupación en la comunidad educativa. Autoridades permitieron el retiro de alumnos mientras intervino la Policía. El hecho se da en medio de otros episodios recientes que encendieron la alerta en escuelas de San Juan.
Un nuevo incidente en un establecimiento educativo generó conmoción en San Juan. Este martes al mediodía se registró un hallazgo en la Escuela Vicente López, ubicada sobre calle La Laja, en Albardón, donde apareció una bala sobre un asiento en las inmediaciones del establecimiento. El hecho encendió las alarmas entre directivos, docentes y familias, y motivó la intervención policial en la zona.
Según publicó el portal La Morenita Digital Albardón, el elemento fue detectado en un sector cercano al edificio escolar, en medio de un contexto de creciente preocupación por episodios similares en instituciones educativas de la provincia.
Ante la situación, las autoridades del establecimiento adoptaron medidas preventivas y resolvieron permitir que padres y tutores pudieran retirar a los alumnos, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.
En paralelo, personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las tareas correspondientes, relevar el área y tratar de determinar el origen del proyectil hallado. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre posibles responsables.
Medidas preventivas y actuación policial
El procedimiento incluyó recorridas en las inmediaciones de la escuela y entrevistas con personal del establecimiento, en busca de indicios que permitan esclarecer cómo llegó la bala hasta ese sector.
Si bien no se informó sobre personas demoradas, el hecho generó preocupación entre las familias, que rápidamente acudieron al lugar tras ser notificadas por la institución.
Otro hecho se registró en el Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, también en Rawson, donde un portero encontró una vaina servida calibre 9 milímetros sobre un banco mientras realizaba tareas de limpieza. Aunque no se pudo establecer su procedencia, el hallazgo encendió las alertas en medio de la circulación de mensajes amenazantes.