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Operativo

Atraparon en Chimbas a un delincuente que era intensamente buscado

El sujeto era buscado desde diciembre del año pasado, tras haber cometido un robo agravado, indicaron fuentes policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detuvieron en Chimbas a un sujeto que era intensamente buscado desde diciembre pasado.

Detuvieron en Chimbas a un sujeto que era intensamente buscado desde diciembre pasado.

Un hombre que era intensamente buscado desde diciembre de 2025 por un hecho de robo agravado fue detenido este domingo en el departamento Chimbas, durante un operativo realizado por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

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Según indicaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en el marco de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal en un domicilio ubicado en el Loteo 25 de Mayo. En el lugar, los efectivos lograron la detención del sospechoso, identificado como Cabrera, quien estaba vinculado a una causa por robo agravado.

Tras cumplimentarse la medida judicial, las autoridades policiales dieron intervención al juez de la causa, quien dispuso la detención formal del individuo y la aplicación de las medidas legales correspondientes. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

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