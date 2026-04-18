Cayó "Tachula" tras amenazar a un hombre y enfrentarse con la Policía

Un hombre de 29 años fue aprehendido tras protagonizar un violento episodio en el que habría amenazado a otro con un arma de fuego y luego se resistió a la detención. El sujeto quedó vinculado a una causa por amenazas agravadas y daño agravado en concurso real, a disposición de la UFI Flagrancia.

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El hecho se inició cuando efectivos policiales realizaban recorridas de prevención y fueron alertados por el equipo de comunicación sobre un individuo que, en el interior del Barrio Independencia, había exhibido un arma y amenazado a otro hombre. Según la descripción aportada, vestía remera gris, jean corto y gorra blanca.

Al desplazarse por Ruta 40 hacia el norte, los uniformados observaron a un sujeto con características similares. Al darle la voz de alto, el hombre hizo caso omiso, llevó su mano a la cintura y extrajo un objeto con el que apuntó hacia el personal policial. Pese a las reiteradas órdenes para que desistiera y arrojara el elemento, la situación derivó en un forcejeo.

De acuerdo a fuentes policiales, el sospechoso se resistió arrojando golpes de puño y puntapiés, descartó el objeto y emprendió la fuga a pie, ingresando a un desagüe fluvial hacia el este, atravesando Ruta 40. Finalmente, fue interceptado cuando salía por el sector oeste.

En paralelo, los efectivos entrevistaron al damnificado, un hombre de 28 años, quien relató que el agresor se presentó en su domicilio, lo amenazó con lo que sería un arma de fuego y lo identificó por el apodo de “Tachula”.

El aprehendido fue identificado como Cuello Ortiz, de 29 años, y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes en el marco del procedimiento de Flagrancia.