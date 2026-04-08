Lo desvalijaron, entró a Facebook y encontró sus cosas: hay un detenido en Caucete

Un joven de 18 años fue detenido recientemente por efectivos de la Comisaría 9º de Caucete. La detención se concretó tras dos allanamientos vinculados a un robo denunciado en una propiedad de la calle Enfermera Medina.
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El damnificado reconoció sus herramientas y una bomba de agua publicadas en Facebook por el sospechoso. La UFI Delitos contra la Propiedad interviene en el caso, aunque el botín aún no fue recuperado.
Un joven de 18 años fue detenido recientemente por efectivos de la Comisaría 9º de Caucete. La detención se concretó tras dos allanamientos vinculados a un robo denunciado en una propiedad de la calle Enfermera Medina.
El procedimiento se activó luego de que la propia víctima detectara que sus bienes estaban siendo rematados a través del Marketplace de Facebook por el sospechoso.
El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, que juzgará al detenido en la audiencia de rigor durante las próximas horas. Pese al arresto, el personal policial no ha logrado dar todavía con el botín sustraído el pasado 4 de abril.
Los elementos buscados incluyen herramientas de mano (pala y pico), un rodillo, una escalera amarilla de dos metros, una parrilla y una bomba de agua que se ofertaba en la red social por un precio de $120.000.