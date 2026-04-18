Aumenta el boleto de colectivo en San Juan: cuánto costará desde fines de abril

El sistema de transporte público de San Juan registrará un incremento en su tarifa hacia fines de abril. El ajuste se aplicará en la red Red Tulum y su implementación está prevista para los últimos días del mes, con el lunes 27 como fecha estimada para que el sistema SUBE comience a reflejar los nuevos valores en los viajes.

Oportunidad Desembarco de La Anónima en San Juan: el Gobierno busca abrir mercados en el sur y que en las góndolas haya productos locales

Con esta actualización, el boleto correspondiente a la primera sección pasará a tener un costo de $1.300. La medida será instrumentada a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, organismo encargado de regular el funcionamiento del sistema en la provincia.

Se trata del segundo aumento tarifario en 2026. El anterior había entrado en vigencia el 1 de enero, cuando el pasaje mínimo se fijó en $1.070. De esta manera, en apenas cuatro meses, el transporte público acumula un incremento que supera el 21%, en un contexto marcado por la presión inflacionaria y el encarecimiento de los costos operativos.

Desde el sector empresario ya venían advirtiendo que la tarifa vigente había quedado desfasada frente a la estructura actual de gastos. Entre los principales factores que impulsaron la actualización se encuentran los aumentos sostenidos en el precio de los combustibles y los acuerdos paritarios alcanzados recientemente con los choferes, que impactaron directamente en los costos salariales del sistema.

Frente a este escenario, la adecuación tarifaria fue considerada necesaria para sostener el funcionamiento del servicio y garantizar su continuidad en condiciones normales. No obstante, desde el Gobierno provincial señalaron que se continuará con el seguimiento del sistema, especialmente en lo que respecta a la calidad de las prestaciones y la frecuencia de las unidades.