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Transporte público

Aumenta el boleto de colectivo en San Juan: cuánto costará desde fines de abril

El ajuste comenzaría a aplicarse desde el 27 de abril a través del sistema SUBE.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sistema de transporte público de San Juan registrará un incremento en su tarifa hacia fines de abril. El ajuste se aplicará en la red Red Tulum y su implementación está prevista para los últimos días del mes, con el lunes 27 como fecha estimada para que el sistema SUBE comience a reflejar los nuevos valores en los viajes.

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Con esta actualización, el boleto correspondiente a la primera sección pasará a tener un costo de $1.300. La medida será instrumentada a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, organismo encargado de regular el funcionamiento del sistema en la provincia.

Se trata del segundo aumento tarifario en 2026. El anterior había entrado en vigencia el 1 de enero, cuando el pasaje mínimo se fijó en $1.070. De esta manera, en apenas cuatro meses, el transporte público acumula un incremento que supera el 21%, en un contexto marcado por la presión inflacionaria y el encarecimiento de los costos operativos.

Desde el sector empresario ya venían advirtiendo que la tarifa vigente había quedado desfasada frente a la estructura actual de gastos. Entre los principales factores que impulsaron la actualización se encuentran los aumentos sostenidos en el precio de los combustibles y los acuerdos paritarios alcanzados recientemente con los choferes, que impactaron directamente en los costos salariales del sistema.

Frente a este escenario, la adecuación tarifaria fue considerada necesaria para sostener el funcionamiento del servicio y garantizar su continuidad en condiciones normales. No obstante, desde el Gobierno provincial señalaron que se continuará con el seguimiento del sistema, especialmente en lo que respecta a la calidad de las prestaciones y la frecuencia de las unidades.

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