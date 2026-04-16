Fiduciaria San Juan inyectó más de 11.300 millones en la producción local y ya entregó 275 créditos

El presidente del organismo, Gustavo Gelusini, detalló el impacto de las líneas de financiamiento blando que motorizaron la economía provincial entre 2024 y lo que va de 2026. Los fondos se destinaron principalmente a bienes de capital, insumos y la lucha contra la Lobesia Botrana.

Desde el inicio del año 2024 hasta los últimos registros de marzo de 2026, la Fiduciaria San Juan se consolidó como una herramienta clave para el sector privado sanjuanino. Bajo la gestión de Gustavo Gelusini, la entidad que funciona como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria logró volcar exactamente 11.327 millones de pesos al sistema productivo, alcanzando un total de 275 proyectos financiados.

Durante el ejercicio 2024 se analizaron 141 solicitudes con un monto total de 4.199.860.802 pesos. La distribución de estos recursos mostró una fuerte inclinación hacia el sostenimiento operativo y la sanidad vegetal. Para Capital de Trabajo se aprobaron 76 solicitudes, repartidas entre adquisición de insumos y compra de mercadería para reventa por un total de 970.025.203 pesos. En paralelo, se destinaron 3.229.835.599 pesos para Bienes de Capital y el combate de la Lobesia Botrana, la plaga que afecta los viñedos locales.

El año 2025 marcó un incremento significativo en los montos otorgados llegando a los 6.295.499.097 pesos para 105 solicitudes analizadas. En este periodo cobró relevancia la línea FONDEFIN, que sumó más de 1.763 millones de pesos solo para bienes de capital. Además, el organismo diversificó el auxilio financiero volcando 2.816.952.909 pesos a sectores específicos como el Turismo, la industria del mosto y diversas contingencias climáticas.

En lo que va de 2026, con datos actualizados al 27 de marzo, la dinámica no se detuvo. Ya se aprobaron 29 solicitudes por un total de 832.221.865 pesos. Los principales destinos de este dinero en el primer trimestre fueron el Capital de Trabajo y los Bienes de Capital a través del FONDEFIN, sumando además una partida de 239 millones de pesos para fertilizantes y agroquímicos mediante el Fideicomiso Agroindustrial.

Fiduciaria San Juan, que depende del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, opera con un capital accionario constituido en un 97% por la provincia de San Juan y un 3% por la Bolsa de Comercio. Su función principal sigue siendo la administración de fondos públicos y privados para direccionarlos como préstamos blandos, facilitando el acceso al crédito para quienes apuestan por la inversión y la generación de empleo genuino en la provincia.