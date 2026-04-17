La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan

Mientras el debate por el consumo de carne de burro gana espacio a nivel nacional , en San Juan la idea todavía no logra instalarse ni en las góndolas ni en la demanda. En la Feria de Capital, tres carniceros consultados coincidieron en que, al menos por ahora, no se trata de un negocio viable.

Para tener en cuenta "Menos calorías": Cormillot explicó los beneficios y propiedades de la carne de burro

La consulta realizada por Tiempo de San Juan encontró respuestas mayormente negativas. Karina Prolongo fue tajante: “No, para mí no es una buena opción”. En la misma línea se expresó Adolfo Atampiz: “Yo digo que no es viable”.

Embed - ¿Es viable la venta de carne de burro en San Juan?

Luis Díaz, en cambio, dejó una puerta entreabierta, aunque atada al contexto económico: “Puede ser viable para la gente que no le alcanza ahora para comprar carne vacuna”, señaló, marcando el impacto que tienen los precios actuales en el consumo.

Las dudas no son solo comerciales, sino también sensoriales. Prolongo describió que se trata de “una carne de otra textura, más oscurita”, que no termina de convencerla. Atampiz, por su parte, reconoció no tener experiencia directa: “De caballo sí, pero de burro nunca he probado”. Díaz comparó el posible precio con el del cerdo -alrededor de los $7.500 por kilo en otras regiones-, pero aclaró que en San Juan “todavía no está permitido trabajar con ese producto”.

Sin demanda y con trabas

A esa falta de habilitación se suma un dato clave: la inexistencia de demanda. Los tres carniceros coincidieron en que ningún cliente ha preguntado por carne de burro. “No, nadie ha consultado”, repitieron, señalando que, en todo caso, hay interés por alternativas magras como el conejo, pero no por este tipo de carne.

El rechazo del sector se da en un contexto donde la discusión viene creciendo. Días atrás, el empresario cárnico Sebastián Parra planteó que el encarecimiento de la carne vacuna podría abrir la puerta a nuevas proteínas, incluida la de burro, aunque aclaró que en San Juan no existe infraestructura ni habilitación sanitaria para su comercialización.

A nivel nutricional, voces como la del médico Alberto Cormillot destacan sus propiedades: bajo contenido graso, alto nivel de hierro y menor carga calórica que la carne bovina. Sin embargo, esos argumentos aún chocan con una barrera difícil de romper: la cultural.