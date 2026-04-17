Tras comprar un supermercado con sede en San Juan, La Anónima rompió el mercado en un país sudamericano

La cadena de supermercados La Anónima continúa profundizando su crecimiento y dio un nuevo paso en su estrategia regional al desembarcar en Uruguay, en medio de un fuerte proceso de expansión que también impacta de lleno en San Juan .

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Cambio El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Controlada por la familia Braun y bajo la razón social Importadora y Exportadora de la Patagonia, la firma viene de protagonizar uno de los movimientos más relevantes del retail argentino en los últimos años: la adquisición de 12 hipermercados y un centro de distribución que pertenecían al Grupo Libertad.

La operación le permitió a la compañía sumar presencia en plazas clave como Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Posadas, Rafaela y San Juan, marcando un quiebre en su histórico foco patagónico.

image El desembarco de La Anónima, tras comprar Libertad.

Con esta jugada, La Anónima se posicionó para competir de manera directa en los mercados más fuertes del país frente a gigantes como Carrefour y Coto, alcanzando actualmente una red de 171 sucursales distribuidas en 91 ciudades del interior.

En San Juan, este proceso ya comenzó a sentirse puertas adentro del Híper Libertad. El último lunes, el salón comercial mostró signos claros de transición: sectores completos sin góndolas, liquidaciones de hasta el 50% para reducir stock y una circulación de clientes menor a la habitual.

En particular, el sector sur del establecimiento -cercano a Río Shop- aparece prácticamente vacío, en preparación para el desembarco de la nueva marca.

Si bien por ahora la operación sigue bajo la administración del grupo saliente, se espera que el traspaso efectivo se concrete en las próximas semanas. Aún no hay precisiones oficiales sobre cambios estéticos o de imagen, aunque el proceso implicará una transformación integral de la oferta comercial.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, su secretaria general Mirna Moral explicó que el objetivo será reemplazar progresivamente la marca Libertad por los productos y líneas propias de La Anónima, tal como ocurrió en otras provincias. Incluso, no se descarta un cierre temporal de hasta 48 horas para reorganizar el salón y realizar un inventario general, aunque esto todavía no fue confirmado por la empresa.

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Actualmente, cerca de 80 trabajadores continúan bajo convenio de comercio en la provincia, mientras el gremio gestiona instancias de diálogo para garantizar una transición ordenada.

Salto regional: el desembarco en Uruguay

Con su posicionamiento fortalecido en el mercado local, la compañía decidió avanzar más allá de las fronteras argentinas. Lo hizo a través de la compra de Omarek S.A. en Uruguay, una firma vinculada a la operatoria en zonas francas.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores, esta adquisición no apunta al modelo tradicional de supermercados, sino a potenciar su estructura de comercio exterior.

Omarek opera como usuario de zonas francas, lo que le permite desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios, incluyendo almacenamiento y comercialización de mercadería tanto nacional como importada.

Para especialistas del sector, esta movida convierte a Uruguay en un punto estratégico para canalizar exportaciones y optimizar la logística del grupo.