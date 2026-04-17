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Mauro Marinero quiere volver a ser intendente de Iglesia y definió niveles de cercanía con sus competidores

El dirigente dijo que le gustaría volver a medirse en las urnas, siempre bajo el ala del bloquismo. “Esperaba más de Espejo”, dijo sobre la gestión del actual jefe comunal.

Por Natalia Caballero
Mauro Marinero

Mauro Marinero

Un viejo conocido de Iglesia volvió al ruedo y dijo sin rodeos que quiere competir por la intendencia del departamento. Se trata de Mauro Marinero, quien ocupó el sillón cuatro veces y aspira a ir por una quinta. El bloquista dijo que la gestión de Jorge Espejo no fue lo que esperaba; que se siente más cerca de su ex colaborador Gustavo Deguer -elegido recientemente presidente de la comisión de Minería de Diputados- y que podría acordar con el legislador trabajar en conjunto.

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Marinero fue intendente cuatro veces -1995-1999, 1999-2003, 2007-2011 y 2011-2015- y su intención es competir por quinta. "Mucha gente me pregunta, yo siempre he estado, vivo en Rodeo. Están las ganas de volver a ser candidato, de hacer cosas por el departamento", dijo Marinero en diálogo con Tiempo de San Juan.

La relación política entre "el Mauro" y Espejo nunca fue fluida. Cuando el actual intendente fue diputado departamental, no había prácticamente diálogo. "La gestión no es la que gente esperaba, esperaba más de Espejo, una gestión de más concreciones y amplitud", alegó. Marinero no se ve acordando ni negociando con Espejo, sobre quien dijo que "no compitió por el bloquismo sino con un partido departamental". En Iglesia suena que Espejo podría posicionar a su sobrino para sucederlo.

Sobre Deguer, Marinero tuvo otro tipo de consideraciones. Recordó la relación que mantuvieron en el pasado con el diputado, que ocupó un lugar en su gabinete como Secretario de Gobierno. "Ha hecho su carrera a la par nuestra, venimos de trabajar en conjunto hasta con su padre en la década del '90. Tanto Gustavo como yo, siempre nos mantuvimos dentro del bloquismo", agregó, marcando aún más distancia con el jefe comunal, que armó el espacio Somos integración.

Desde Rodeo, Marinero tuvo solo elogios con el gobernador Marcelo Orrego y se ve compitiendo en un frente electoral con el santaluceño. "Me gusta, veo una persona seria, no le ha tocado una época de bonanza pero administra la escasez muy bien", calificó.

El camino

Inició su trayectoria política en 1983, al frente de la Juventud Bloquista de Iglesia, en un contexto en el que Graciela Caselles presidía la estructura juvenil del partido a nivel provincial. Cuatro años más tarde, en 1987, accedió a su primer cargo electivo como concejal, durante la intendencia del justicialista Alfonso Mini, quien debió convivir con un Concejo Deliberante de mayoría bloquista. Entre 1991 y 1995 renovó su banca como edil.

Su salto a la intendencia de Iglesia se produjo en 1995, de la mano de la Ley de Lemas. Compitió como sublema junto a dirigentes de mayor trayectoria dentro del bloquismo, como Ramón Gedeón Anes y Jorge Deguer, y logró imponerse incluso en un escenario marcado por el fuerte arrastre del menemismo y el escobarismo en toda la provincia.

En 1999 fue reelecto como intendente bajo un sublema de la Alianza, espacio en el que se integraba el bloquismo. Sin embargo, la crisis política y económica que sobrevino años después interrumpió su continuidad: en 2003, como candidato a diputado departamental —en fórmula con Juan Alberto Pinto para la intendencia— fue derrotado por el justicialista giojista Alfredo Allegui. “Perdimos por 100 votos”, recordaría tiempo después.

Según su análisis, el resultado estuvo condicionado por el efecto arrastre de la boleta. “Nosotros íbamos con Wbaldino Acosta, pero el empuje de José Luis Gioja se hizo sentir en todos lados”, evaluó.

El regreso llegaría en 2007, cuando volvió a ganar la intendencia por voto popular, en una boleta compartida con Gioja como candidato a gobernador. Cuatro años más tarde, el 23 de octubre de 2011, alcanzó su mayor respaldo electoral, consagrándose como el intendente más votado y extendiendo su mandato hasta 2015.

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