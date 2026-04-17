Adorni reapareció en redes con una ironía sobre el viaje de Kicillof a España

En medio de un nuevo escándalo por transferencias bancarias y mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a mostrarse activo en redes sociales y aprovechó la oportunidad para chicanear la gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por un viaje oficial a España.

El funcionario volvió a utilizar su perfil de X durante la madrugada de este viernes, luego de un período en el que se limitó casi exclusivamente a difundir su habitual "resumen de la semana" del Gobierno. Con el respaldo político de los hermanos Milei, Adorni se envalentó y retomó su clásico estilo ácido en redes para confrontar con la oposición.

"El no cambió el espejo del baño. Fin", publicó Adorni en la mencionada red social, al responder el mensaje de un usuario anónimo, cuyo nombre de fantasía es "lorem ipsum". Este último criticaba la cobertura mediática del escándalo que rodea al jefe de Gabinete publicando un flyer en el que incluye la lista de la comitiva de funcionarios y colaboradores que habría llevado Kicillof a su gira por España.

La chicana del ministro coordinador responde a que la Justicia incluyó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito las refacciones que realizó en el departamento que compró en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

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La chicana hacia Kicillof no es casual, ya que los trolls oficialistas salieron al cruce del gobernador bonaerense por haber afirmado durante una entrevista con la agencia de noticias EFE que la política exterior de Milei es un "papelón" y una "vergüenza", haciendo hincapié en las visitas del presidente argentino a España sin contacto oficial con el Gobierno de este país.

"Es una vergüenza que el presidente de un país visite otro y no tenga ni siquiera la decencia de conectarse y pedir una audiencia, saludar formalmente, sino que venga a insultar a las autoridades", sentenció Kicillof desde Madrid, al referirse a los ataques de Milei al gobierno de Pedro Sánchez.

Entre los posteos de Adorni se incluye la respuesta a otro usuario del mundo de tuiteros libertarios, identificado como "VIKING", el cual le consultaba por el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa.

"El piso de Puerto Madero con qué tipo de crédito lo compró Fernando Espinosa, le cierra el blanco con su sueldo de Intendente?", chicaneó el perfil con nombre de fantasía, reflotando el escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza, a quienes se les otorgaron el equivalente de hasta US$ 350.000. A modo de respuesta, Adorni simplemente volvió a aludir a refacciones en la propiedad: "¿Pintó el baño?".

A medida que fueron pasando los minutos, las preguntas de los usuarios y las respuestas del funcionario nacional fueron cada vez más insólitas. "Me dijeron que cambiaste las lámparas incandescentes por led. Podrías desmentir esta acusación gravísima?", posteó uno de los usuarios y Adorni respondió irónicamente: "Lo hice pero antes de asumir. Fin".

"Manuel.. es cierto que usas papel higiénico doble hoja??? La próxima elección voto a Belliboni de ser cierto", ironizó otro de los trolls oficialistas, generando una respuesta en tono similar por parte del jefe de Gabinete: "Perdón. Fin".

El blindaje de los hermanos Milei para sostener políticamente a Manuel Adorni

Mientras la Justicia avanza sobre Manuel Adorni por el escándalo de sus viajes y presuntas propiedades de lujo, el libertario y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, compartieron esta semana una serie de actividades junto al ministro coordinador para intentar blindar políticamente al funcionario y ensayar una escenificación del respaldo de la Casa Rosada ante las nuevas revelaciones en la causa.

Luego de una recorrida compartida por las instalaciones del Hospital Malbrán, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Karina Milei volvió a mostrarse escoltada por Adorni en Vaca Muerta, en el marco de una recorrida por la base operativa de YPF ubicada en la provincia de Neuquén.

En ese contexto, Javier Milei también ratificó esta semana su apoyo a Manuel Adorni y lo llevó como parte de la comitiva que lo acompañó al evento de AmCham. De hecho, el Presidente no solo volvió a mostrarlo a su lado en un evento empresario sino que lo defendió con una frase directa durante su exposición.

"Argentina, desde mediados del año pasado, tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales. Desde la gran elección de Manu (Adorni) en CABA comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente y al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron", enfatizó.

A pesar de haber comenzado a cosechar cuestionamientos dentro del propio esquema libertario, la cúpula del Gobierno lo respalda e incluso le dio la potestad de volver a convocar para este viernes a la mesa política de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.

FUENTE: Clarín