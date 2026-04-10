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Frase bomba

Patricia Bullrich, sobre Adorni: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo"

Lo dijo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza durante su participación en un encuentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Por Agencia NA
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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la polémica en torno a Manuel Adorni y sostuvo que el jefe de Gabinete eligió “el silencio” para afrontar las denuncias en su contra porque “quizás no tiene el cuero tan duro” como ella, ya que "recién arranca en política".

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“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo Bullrich en el marco de su participación en un encuentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

“La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar. Él es una persona que recién arranca en política, quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar”, planteó.

Y continuó: "La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".

Bullrich dijo esto en un encuentro con periodistas antes de disertar en la Bolsa de Comercio cordobesa, donde dio un discurso con una fuerte defensa de las leyes de reforma laboral y de reforma de la de Glaciares.

También sostuvo que la inflación “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando” e hizo una comparación con lo que pasó con el Riesgo País.

"Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando", sostuvo en la Bolsa de Comercio", dijo al respecto.

En el tramo final de su exposición, la ex ministra sostuvo: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.

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