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Investigación

Más detalles del viaje a Nueva York de Adorni con su esposa: volvieron en primera clase y pagaron 5154 dólares por el ticket de ella

La fiscalía de Gerardo Pollicita recibió el detalle de los tickets de regreso al país del jefes de Gabinete y su mujer, quienes volvieron por su cuenta luego del viaje oficial a Estados Unidos por la Argentina Week. El tramo de Adorni costó US$ 4,910 y lo abonó el Gobierno por ser funcionario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Más detalles se suman a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Después del pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, ingresó un nuevo informe sobre los viajes bajo análisis: "Las planillas complementarias consignan un importe total de ticket de 4.910,35 dólares para Adorni y 5.154,55 dólares para Angeletti", indica la documentación. Se trata del vuelo de regreso desde Estados Unidos luego de la gira presidencial por la Argentina Week realizada en marzo en Nueva York, viajando en el asiento 1C. Fuentes del gobierno señalaron que el pasaje del jefe de Gabinete, fue abonado por la Casa Rosada.

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Después de que la escribana Adriana Nechevenko regresó a Comodoro Py para aportar documentación que no había llevado -pese a la orden de la fiscalía- el día de su declaración testimonial, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni.

El requerimiento presentado al juez Ariel Lijo, también encuentra sustento en la nueva documentación incorporada al expediente respecto a los 15 a 19 vuelos que están bajo investigación.

Según los registros oficiales en la empresa Delta, Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, "aparecen volando el 14 de marzo de 2026 en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, con salida a las 22:25 y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente".

En la documentación remitida, ese tramo figura directo y sin escalas intermedias. "Adorni viaja en asiento 1G, y sin equipaje despachado; además, su reserva está asociada a RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de 'Misión Oficial'”.

Por su lado, Angeletti viaja en el asiento 1C, y "despachó dos valijas".

Las planillas complementarias consignan "un importe total de ticket de U$S 4.910,35 para Adorni y U$S 5.154,55 para Angeletti".

Ante la consulta de Clarín, desde la Casa Rosada explicaron que el aéreo correspondiente al Jefe de Gabinete "es parte de la gira oficial y lo pagó el Gobierno, los ministros viajan siempre en primera clase".

Con esa explicación añadieron: "El pasaje correspondiente a Angeletti sí fue afrontado por Manuel Adornii".

La pregunta que formula ante estos números la fiscalía es si hay respaldo financiero para justificar estos gastos, teniendo en cuenta el salario como funcionario público, los ingresos de su pareja que es dueña de una consultora.

El interrogante se suma a los más de 4.800 dólares que costó el viaje en vuelo privado a Punta del Este y que aún no se específico cómo se pagó.

En función de estos números, y con más vuelos bajo estudio el fiscal Gerardo Pollicita requirió a las aerolíneas elegidas para otros viajes, remitir todos los detalles: ticket, costos, cómo se concretaron los pagos, números de asientos asignados, entre otros datos.

Esta pesquisa que busca reconstruir el circuito financiero sobre los viajes del vocero presidencial y Jefe de Gabinete, tramita en el mismo expediente que tiene bajo la lupa las operaciones inmobiliarias sobre tres propiedades: la casa del barrio privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá, el departamento de Parque Centenario y el de Caballito.

La causa comenzó con la denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, quien sostuvo en su presentación judicial que existiría un "desproporcionado incremento patrimonial" por parte de Adorni. Desde la Casa Rosada insisten que tal cosa "no existe" y que todo "quedará clarificado cuando se conozcan las últimas declaraciones juradas".

La declaración patrimonial de Manuel Adorni se presenta ante la Oficina Anticorrupción (OA) y corresponde al período fiscal que cerró el 31 de diciembre de 2025. Allí se deberían ver plasmadas las compras correspondientes al country como al departamento de 135 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito. Ambas operaciones involucraron 350 mil dólares en total.

Clarín

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