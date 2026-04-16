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Patrimonio

Otro viaje millonario de Adorni: Afirman que gastó miles de dólares en lujoso hotel de Bariloche

El jefe de Gabinete pasó un fin de semana largo de uno de los hoteles más lujosos y caros del país.

Por Agencia NA
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el ojo de la tormenta y esta vez porque trascendió otro viaje familiar millonario a Bariloche, esta vez durante un fin de semana largo alojándose en el lujoso hotel Llao Llao.

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Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, y confirmado también por otros medios de comunicación, a los pocos meses de asumir Adorni fue con la familia a Bariloche, en otro costoso viaje.

Sin contar los cuatro pasajes de avión, ni las caras comidas del hotel, por la habitación que habría tomado los gastos superan los seis mil dólares.

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En este caso, el viaje de Adorni, en tiempos de vocero de Javier Milei, fue durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 202.

Caso Adorni: se confirmó que viajó a Aruba

La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

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La confirmación judicial se dio a conocer este miércoles, donde se informó el costo de los pasajes, la aerolínea utilizada, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron: de acuerdo a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar.

Por otra parte, se supo que el viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y que los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25km al norte de la costa de Venezuela.

Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche por persona.

Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados.

La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.

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