El clima en San Juan: Un viernes de "veranito" en pleno otoño

La provincia de San Juan atraviesa un abril con marcas térmicas inusualmente altas para la época, y el cierre de esta semana no será la excepción. Para este viernes 17 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un clima estable, aunque con una presencia constante de nubes.

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Las primeras horas del viernes arrancarán con un ambiente apenas fresco. Durante la madrugada, se prevé que la temperatura mínima ronde los 16°C, acompañada por brisas leves provenientes del sudoeste. A medida que avance la mañana, el sol ganará terreno pese a la nubosidad parcial, empujando el mercurio hasta los 20°C mientras el viento rota para soplar desde el sector sur.

El pico de calor

El momento de mayor intensidad térmica ocurrirá después del mediodía. En la tarde, San Juan experimentará su pico máximo de 28°C. A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente cubierto, la sensación de calor otoñal será persistente, con vientos moderados que continuarán soplando desde el sur.

Cierre de jornada

Al caer el sol, el ambiente comenzará a refrescar gradualmente. Para la noche, se estima un descenso térmico que dejará la temperatura nuevamente en torno a los 20°C, con un cielo que se irá despejando levemente y ráfagas muy suaves desde el sudoeste.

En definitiva, los sanjuaninos podrán disfrutar de un viernes templado y seco, ya que no existen probabilidades de precipitaciones. Las condiciones resultarán sumamente agradables para cualquier plan de exterior, en un otoño que, por ahora, sigue prefiriendo las temperaturas elevadas antes que el frío.