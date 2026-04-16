jueves 16 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atraco en San Martín

Fue emboscado y asaltado frente a su hijo por un motochorro: le robaron más de $2.000.000

El hecho se registró la noche del miércoles en una calle de San Martín. La víctima fue un hombre que viajaba acompañado por su hijo, de 10 años, que fueron encañonados por el delincuente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre y su hijo vivieron una pesadilla de regreso a su casa cuando fueron emboscados por un motochorro en una calle de San Martín y terminaron asaltados. El delincuente los encañonó, les reventó un vidrio y escapó con $2.000.000.

Lee además
violento asalto a un remisero: entre cuatro lo golpearon para robarle en rawson
Se hicieron pasar por pasajeros

Violento asalto a un remisero: entre cuatro lo golpearon para robarle en Rawson
le robaron $2.000.000 de su casa en chimbas y sospecha de una persona de su entorno
Misterio

Le robaron $2.000.000 de su casa en Chimbas y sospecha de una persona de su entorno

El violento atraco ocurrió el miércoles por la noche. Fuentes del caso identificaron a la víctima como Ariel Araujo, de 39 años, quien relató en la Comisaría 19ª que, minutos antes de las 23, circulaba en su Fiat Cronos junto a su hijo de 10 años en dirección a su casa en San Martín, cuando advirtió que un motociclista le hacía señas. El sujeto, que se movilizaba en una moto tipo enduro, lo sobrepasó y lo obligó a detener la marcha sobre calle Laprida, antes de llegar a Mitre.

De acuerdo con su relato, el desconocido descendió del rodado, se le acercó y sin mediar palabras sacó un arma de fuego tipo pistola. De inmediato, largó un golpe y destrozó la ventanilla trasera con la cacha del arma. Fue entonces que el delincuente manoteó la mochila que estaba sobre el asiento y donde llevaba los $2.000.000, según fuentes del caso..

Tras concretar el robo, el asaltante corrió, se subió a su moto y escapó rápidamente del lugar, mientras que el hombre y su hijo quedaron en estado de shock, sin siquiera poder reaccionar. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido, aunque el episodio generó momentos de extrema tensión, explicó un funcionario policial.

Los investigadores presumen que el motochorro venía siguiendo a la víctima desde la Capital, aunque hasta el momento no se pudo establecer en qué circunstancias Araujo había obtenido el dinero. Las fuentes consultadas no pudieron confirmar si el damnificado es comerciante, si había retirado efectivo de un cajero o si acababa de realizar algún pago.

Temas
Seguí leyendo

Embarazo y violación: los casos que sacudieron a San Juan, a la espera de una prueba clave

Amenazó a un niño con un arma y la Justicia de San Juan lo mandó al Penal

Tenía un arsenal de imágenes de explotación sexual de niños y bebés y ahora comenzó a ser juzgado

Detuvieron a una pareja por intentar robar una moto en Pocito

Aparecieron más pintadas amenazantes en escuelas de San Juan

Filmaron a un ladrón cuando robaba una bicicleta en Chimbas

Cómo evoluciona la joven que fue baleada por motochorros en Rawson

Robó un posnet y un parlante de un mercado, pero lo atraparon a los pocos metros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Apuñaló a su mejor amigo por celos en Rawson: lo desconoció y le dio dos puntazos, uno directo al cuello, Imagen creada con Inteligencia Artificial.
Terrible

Discutió con su mejor amigo por celos en Rawson: lo desconoció y le dio dos puntazos, uno directo al cuello

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Proyecto minero Vicuña   
Tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial
Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas
Vieja disputa

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas

Te Puede Interesar

El aborto legal en Argentina sigue abriendo disputas ideológicas en San Juan. 
Opiniones

Una controversia por el aborto en San Juan: el dilema de los pañuelos ante la cruda realidad del abuso

Por Miriam Walter
Construcción en San Juan: el dato nacional que sembró incertidumbre entre los empresarios
Preocupación

Construcción en San Juan: el dato nacional que sembró incertidumbre entre los empresarios

Plenario de la CGT San Juan. 
Política gremial

Las elecciones en la CGT de San Juan, entre el reordenamiento y el avance de otras prioridades

Imagen ilustrativa
Atraco en San Martín

Fue emboscado y asaltado frente a su hijo por un motochorro: le robaron más de $2.000.000

Foro de Abogados de San Juan.
¿Guerra en puerta?

Piden remover del Foro de Abogados a miembros que integran una agrupación de profesionales