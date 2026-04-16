Fue emboscado y asaltado frente a su hijo por un motochorro: le robaron más de $2.000.000

Un hombre y su hijo vivieron una pesadilla de regreso a su casa cuando fueron emboscados por un motochorro en una calle de San Martín y terminaron asaltados. El delincuente los encañonó, les reventó un vidrio y escapó con $2.000.000.

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El violento atraco ocurrió el miércoles por la noche. Fuentes del caso identificaron a la víctima como Ariel Araujo , de 39 años, quien relató en la Comisaría 19ª que, minutos antes de las 23, circulaba en su Fiat Cronos junto a su hijo de 10 años en dirección a su casa en San Martín, cuando advirtió que un motociclista le hacía señas. El sujeto, que se movilizaba en una moto tipo enduro, lo sobrepasó y lo obligó a detener la marcha sobre calle Laprida, antes de llegar a Mitre.

De acuerdo con su relato, el desconocido descendió del rodado, se le acercó y sin mediar palabras sacó un arma de fuego tipo pistola. De inmediato, largó un golpe y destrozó la ventanilla trasera con la cacha del arma. Fue entonces que el delincuente manoteó la mochila que estaba sobre el asiento y donde llevaba los $2.000.000, según fuentes del caso..

Tras concretar el robo, el asaltante corrió, se subió a su moto y escapó rápidamente del lugar, mientras que el hombre y su hijo quedaron en estado de shock, sin siquiera poder reaccionar. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido, aunque el episodio generó momentos de extrema tensión, explicó un funcionario policial.

Los investigadores presumen que el motochorro venía siguiendo a la víctima desde la Capital, aunque hasta el momento no se pudo establecer en qué circunstancias Araujo había obtenido el dinero. Las fuentes consultadas no pudieron confirmar si el damnificado es comerciante, si había retirado efectivo de un cajero o si acababa de realizar algún pago.