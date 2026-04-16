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Aberrante es poco

Tenía un arsenal de imágenes de explotación sexual de niños y bebés y ahora comenzó a ser juzgado

El caso fue investigado por la UFI de Estafas y Delitos Informáticos que, tras sostener la acusación por tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, llevó a juicio a Alejandro Nahuel Pérez Molina. Los estremecedores detalles de una historia de perversión y los 9 años de pena en juego.

Por Luz Ochoa
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Un caso estremecedor es juzgado por la justicia sanjuanina y tiene a un sujeto de 27 años en el banquillo de los acusados, señalado por tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. Se trata de Alejandro Nahuel Pérez Molina, quien compartió material prohibido a través de las redes sociales y fue atrapado por las autoridades, que ahora pretenden llevarlo 9 años tras las rejas.

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El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, secundado por Federico Pereyra y Federico Martínez, sostuvo la acusación contra el imputado al que responsabilizó de cometer actos más que aberrantes, tal y como el propio representante del Ministerio Público Fiscal lo describió.

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Es que al sospechoso, que ya fue condenado por tenencia de pornografía infantil en 2022, cuando recibió un año de prisión condicional, le adjudicaron un arsenal de imágenes de explotación sexual de niños y de bebés. En el relato de los hechos, el fiscal Heredia le expuso a la jueza del juicio, Flavia Allende, las circunstancias en las que Pérez Molina quedó al descubierto a través de una red internacional que lucha contra la pedofilia y destacó lo monstruoso del contenido. "Había menores con chupete siendo abusados", aseveró.

En ese marco, el funcionario que comenzó a investigar la causa en octubre de 2024 relató que todo salió a la luz cuando el acusado compartió dos videos a dos usuarios mediante Instagram. Ese movimiento ilícito fue detectado por el sistema y ello promovió la activación de los mecanismos para su identificación. De esta manera, los pesquisas de la unidad fiscal dieron con su IP y procedieron con los allanamientos debidos.

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En el operativo que fue autorizado por la jueza de la IPP (investigación penal preparatoria), Gema Guerrero, personal de la brigada incautó sus dispositivos móviles y, luego de analizarlos, descubrieron 1.555 archivos con contenido de víctimas de todas las edades, incluso de recién nacidos, dispuestos para ser distribuidos, según la teoría del caso.

Los especialistas informáticos de la Policía de San Juan descubrieron que, en los dispositivos secuestrados, Pérez Molina almacenaba archivos de dibujos tipo anime, fotos y videos de explotación sexual. En el registro de sus movimientos, los investigadores descubrieron que el acusado compartía el material aberrante en una aplicación de origen japonés, la que se encuentra fuera del circuito internacional que enciende las alertas. Es por esa razón que, previamente, no había sido descubierto.

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Si bien en el teléfono se detectaron comunicaciones que, aparentemente, el acusado mantenía con menores de edad, es decir, chats donde fingía ser otro adolescente y solicitaba imágenes íntimas, lo que hacía presumir la comisión de grooming, en la instrucción no se habría podido comprobar la identidad de los interlocutores, por lo que no se consolidó la acusación para esa figura.

Así, el pervertido que ya fue castigado por el mismo delito afronta un nuevo debate en su contra, bajo la defensa técnica de César Jofré. En el arranque del proceso, participaron tres testigos que pusieron en conocimiento de la jueza los detalles sobre el hallazgo en sus computadoras y celulares.

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