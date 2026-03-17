martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gravísimo

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos

Los representantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas expresaron que en el debate solicitarán una pena de 9 años para el acusado. La perturbadora acusación detalla que le encontraron imágenes y videos de hasta recién nacidos. Este joven ya tiene una condena en su contra por un delito de idénticas características.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
El joven de 26 años durante la audiencia de este jueves.
En Chimbas

Le hallaron más de 1.500 archivos de pornografía infantil y prorrogaron su prisión domiciliaria
en el centro sanjuanino, un auto choco con un colectivo y termino impactando contra un arbol
Siniestro vial

En el centro sanjuanino, un auto chocó con un colectivo y terminó impactando contra un árbol
WhatsApp Image 2026-03-17 at 08.38.13

La acusación que recae contra Pérez Molina es contundente: le hallaron 1.555 archivos de menores en actividades sexuales. Como detalles atroces, se destacó que el procesado poseía contenido de víctimas de todas las edades, incluso de recién nacidos; según expresaron en la audiencia el fiscal Guillermo Heredia y el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 08.38.15 (1)

La audiencia, presidida por la jueza de Garantías Gema Guerrero, estuvo marcada por constantes interrupciones debido a problemas de conexión que tenía el abogado defensor, César Jofré. Por tal razón, el acto procesal se suspendió hasta que el letrado compareció físicamente en Tribunales.

Tras varias idas y vueltas, la magistrada elevó a juicio la causa. La Fiscalía dio a conocer que buscará 9 años de prisión efectiva para el sospechoso, quien ya cuenta con otra condena por un delito de la misma índole.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 08.38.14

El joven de 27 años fue condenado en mayo de 2022 por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. En aquella oportunidad, le dictaron una pena de 1 año de prisión de cumplimiento condicional.

Los especialistas informáticos de la Policía de San Juan descubrieron que, en los dispositivos secuestrados, Pérez Molina almacenaba archivos de dibujos tipo anime, fotos y videos de explotación sexual.

Además, en el mismo teléfono se detectaron comunicaciones que, aparentemente, el acusado mantenía con menores de edad. Se trataría de chats donde fingía ser otro adolescente y solicitaba imágenes íntimas, un comportamiento que encuadraría en el delito de grooming. Esta figura penal sigue siendo investigada, ya que durante este tiempo no se pudo comprobar fehacientemente la identidad de los interlocutores.

Temas
Seguí leyendo

¡Q'Lokura, qué emoción!: un sanjuanino no aguantó las lágrimas al saludar a Nico y el Chino

Oscar Elizondo, el diarero que recorre hace más de 20 años el centro sanjuanino

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Sigue la suerte: un sanjuanino se quedó con más de $3.000.000 del Loto

Condenan al ladrón que se llevó un insólito objeto de un super sanjuanino

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Martín Krywokulski, el divulgador sanjuanino que en las redes le pelea a la "chatura" con la filosofía

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un ciclista fue atropellado de atras por un auto en rivadavia, agonizo por unas horas y perdio la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas video
Personaje Sanjuanino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Te Puede Interesar

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia
Dolor

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte
Oficial

Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte

Imagen de uno de los últimos accidentes fatales de esta semana, en la Ruta Nacional141, en Caucete.
Alarma en las rutas

San Juan frente a una escalada de muertes al volante: el grito de justicia de las familias

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una profunda admiración por los maestros
Negociaciones

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una "profunda admiración" por los maestros

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos
Gravísimo

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos