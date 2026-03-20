Apareció el ganador sanjuanino de los $780.000.000 del Quini 6: es un trabajador de la viña

Apareció el ganador de los $780.000.000 del Quini 6. Es de 9 de Julio y trabaja en la viña.

Alrededor de 15 quince días. Ese fue el tiempo que separó la sorpresa del alivio. Dos semanas en las que el rumor creció en voz baja por las calles de 9 de Julio, se coló entre hileras de viña y se comentó en almacenes y veredas: alguien del departamento había acertado todos los números del Quini 6 y se había convertido, de un día para el otro, en ganador de un premio multimillonario. Pero el ganador no aparecía. Hasta ahora.

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La información fue confirmada a Tiempo de San Juan desde la Caja de Acción Social: el afortunado sanjuanino se presentó durante la semana pasada en el organismo para iniciar los trámites de cobro del premio de $780.000.000, obtenido en el sorteo del miércoles 4 de marzo con los números 11, 12, 13, 15, 19 y 25. Tras las retenciones correspondientes, el monto que finalmente recibirá rondará los $600.000.000.

Detrás de esa cifra que parece imposible, hay una historia sencilla. De trabajo, de familia, de perfil bajo. Según trascendió, el ganador es un trabajador de viña del departamento 9 de Julio, padre, acostumbrado al esfuerzo diario y al ritmo de la tierra. Aunque, por cuestiones de seguridad, no se dio a conocer su identidad.

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La otra cara de esta historia está a pocos metros del mostrador donde se vendió el ticket ganador. La agencia 342, una de las tres que funcionan en el departamento, volvió a convertirse en sinónimo de fortuna después de vender la jugada millonaria, una situación que ya se había dado con un premio similar en 2022.

El local que pertenece a Hilda Amalia Domínguez, a la que todos conocen como Perla y tiene 77 años, y que es regenteado por su sobrino Javier, recibirá una comisión de 5,6 millones de pesos por la venta del ticket ganador.