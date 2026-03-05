jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De locos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

El anuncio sobre el extraordinario premio fue realizado por la Lotería de Santa Fe, a cargo del premio. Mirá los números de la suerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 del Quini 6.

Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 del Quini 6.

El monto es de no creer. La Lotería de Santa Fe, organizadora del premio Quini 6, anunció que un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 en el sorteo realizado durante la noche de este miércoles.

Lee además
Un sanjuanino ganó un premio millonario durante el último sorteo del Quini 6.
Juegos

Esta vez, un sanjuanino ganó casi $20.000.000 en el Quini 6: los números de la suerte
El Quini 6 dejó dos nuevos ganadores de premios millonarios en San Juan.
Finde de suerte

Dos sanjuaninos ganaron más de $5.000.000 con el Quini 6

Según la información oficial, el afortunado fue el único jugador en acertar los seis números y, de ese modo, se adjudicó el pozo total de la modalidad “La Segunda”.

Por otra parte, indicaron que la jugada de la suerte fue realizada en la agencia Nº 342 del departamento 9 de Julio, con los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 07 10 15 25 41

REVANCHA

06 11 26 29 34 35

SIEMPRE SALE

01 05 14 17 31 38

En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $291.700.000.

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000

La Segunda: $840.000.000

Revancha: $1.340.000.000

Siempre Sale: $375.000.000

Extra: $155.000.000

Temas
Seguí leyendo

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

FOEVA rompe la paritaria vitivinícola y convoca a un paro nacional

Empleo joven: 84 jóvenes de Capital iniciaron prácticas y 35 accedieron a un trabajo formal

"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

La Universidad Católica de Cuyo inició las obras de su Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua

Trencito del Parque a reparación: cómo es la ambiciosa tarea para volverlo a la vida

La sanjuanina Martina Flores brilló en los Video Prisma Awards

Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡a tomar por cuyo! tres dias a puro teatro en una edicion internacional
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

Por Myriam Pérez

Las Más Leídas

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

Te Puede Interesar

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 del Quini 6.
De locos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors
Bajo la lupa

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors

Cerámica San José de Rawson. Imagen archivo Tiempo de San Juan. 
Flagrancia

Ladrones destrozaron los baños de una conocida cerámica de Rawson para robarse los inodoros

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan
SMN

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan