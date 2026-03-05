Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 del Quini 6.

El monto es de no creer. La Lotería de Santa Fe, organizadora del premio Quini 6, anunció que un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 en el sorteo realizado durante la noche de este miércoles.

Según la información oficial, el afortunado fue el único jugador en acertar los seis números y, de ese modo, se adjudicó el pozo total de la modalidad “La Segunda”.

Por otra parte, indicaron que la jugada de la suerte fue realizada en la agencia Nº 342 del departamento 9 de Julio, con los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 07 10 15 25 41

REVANCHA

06 11 26 29 34 35

SIEMPRE SALE

01 05 14 17 31 38

En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $291.700.000.

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000

La Segunda: $840.000.000

Revancha: $1.340.000.000

Siempre Sale: $375.000.000

Extra: $155.000.000