Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

El monto es de no creer. La Lotería de Santa Fe, organizadora del premio Quini 6, anunció que un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 en el sorteo realizado durante la noche de este miércoles.
El anuncio sobre el extraordinario premio fue realizado por la Lotería de Santa Fe, a cargo del premio. Mirá los números de la suerte.
Según la información oficial, el afortunado fue el único jugador en acertar los seis números y, de ese modo, se adjudicó el pozo total de la modalidad “La Segunda”.
Por otra parte, indicaron que la jugada de la suerte fue realizada en la agencia Nº 342 del departamento 9 de Julio, con los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
06 07 10 15 25 41
REVANCHA
06 11 26 29 34 35
SIEMPRE SALE
01 05 14 17 31 38
En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $291.700.000.
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000
La Segunda: $840.000.000
Revancha: $1.340.000.000
Siempre Sale: $375.000.000
Extra: $155.000.000