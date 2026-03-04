Empleo joven: 84 jóvenes de Capital iniciaron prácticas y 35 accedieron a un trabajo formal

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan afianzó su política de empleo joven mediante la articulación con el sector privado, en el marco del Programa Fomentar y el Programa de Inserción Laboral (PIL). A través de la firma de nuevos convenios con empresas locales, se oficializó el ingreso de 84 beneficiarios a prácticas laborales y la incorporación de 35 personas al mercado laboral formal.

Educación La Universidad Católica de Cuyo inició las obras de su Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua

Viral en Instagram "¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

La iniciativa consolida el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las firmas privadas para generar oportunidades reales de capacitación, entrenamiento e inserción efectiva. Desde el municipio destacaron que estos acuerdos fortalecen el empleo local y reafirman el compromiso público-privado para acompañar a jóvenes y personas desocupadas en su incorporación al mundo del trabajo.

image

En este esquema, la comuna capitalina actúa como órgano promotor y articulador institucional junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que aportó el financiamiento destinado a la ayuda económica mensual de los participantes del Programa Fomentar, orientado al entrenamiento laboral. Además, el organismo nacional supervisó las prácticas calificantes dentro de las empresas y facilitó la inserción laboral de trabajadores desocupados. Por su parte, las empresas realizaron un aporte económico voluntario para contribuir a que los beneficiarios alcanzaran el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La intendenta de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó el trabajo sostenido que se viene desarrollando junto al sector privado para crear oportunidades concretas. “El Estado no es quien crea empleo, sino que cumple un rol fundamental como articulador, facilitando herramientas y condiciones para que los empresarios puedan invertir, crecer y generar trabajo formal”, expresó.

image

En ese sentido, remarcó que la capacitación debe entenderse como una inversión estratégica. “Invertimos en formación para que nuestros jóvenes estén preparados y puedan insertarse en el mercado laboral”, afirmó, subrayando el valor del esfuerzo compartido entre lo público y lo privado. También recordó que fue autora del proyecto de Primer Empleo como legisladora nacional y que actualmente lo ejecuta en la ciudad como una política pública con resultados medibles.

En cuanto a los números, detalló que en 2024 se concretaron 183 inserciones laborales con 625 postulantes y la participación de 30 empresas; en 2025 las inserciones ascendieron a 260, con 1.540 postulantes y 35 firmas involucradas. En lo que va de 2026 ya se registran 67 inserciones laborales, 84 ingresos a entrenamiento y 35 incorporaciones efectivas al empleo formal. Además, informó que cada 15 minutos se entrevista y capacita a un postulante en la Dirección de Empleo.

image

Finalmente, Laciar sostuvo que “la Ciudad Capital, la Capital de todos los sanjuaninos, la Ciudad de las oportunidades confía en su capital humano”, y destacó que cada convenio firmado representa un proyecto de vida que comienza a consolidarse a través del trabajo.

Desde marzo de 2026 participan las empresas Trielec SA – Trielec, Sostén SA – Solimin, Global Traders SAS – Only San Juan, Artepan SAS – Artepan, Camino del Oeste SA – Avícola Myriam y GDE Servicios San Juan SA – Prolimp.