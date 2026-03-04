Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios: los detalles

Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios.

El Ministerio de Educación de la provincia convocó a jóvenes y adultos a inscribirse en las Escuelas de Oficios, tanto de gestión estatal como privada. Cabe recordar que las clases se dictan en 94 instituciones distribuidas en diferentes departamentos de San Juan.

La propuesta está destinada a la formación y al desarrollo de habilidades para el trabajo y el emprendimiento, que facilita la inserción laboral y la autonomía económica al desarrollar habilidades prácticas, técnicas y específicas demandadas por el mercado.

La provincia cuenta con 63 Escuelas de Capacitación Laboral y 24 Anexos de Formación, 2 Centros de Formación Profesional, 4 Misiones Monotécnicas y 1 Misión Cultural y Rural, garantizando cobertura territorial y diversidad de trayectos formativos.

Las capacitaciones abarcan múltiples áreas vinculadas al mundo del trabajo, entre ellas:

-Arte y Artesanías

-Área Comercial

-Idioma Inglés

-Oficios del Hogar

-Formación Operativa

-Formación Técnica

-Oficios Rurales

Las propuestas están dirigidas a jóvenes y adultos, sin límite de edad, que deseen adquirir habilidades prácticas, técnicas y específicas demandadas por el mercado laboral. Además de favorecer la inserción laboral, promueven el desarrollo de emprendimientos y la autonomía económica.

Al finalizar la formación, los estudiantes obtendrán certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de marzo o hasta completar los cupos disponibles.

Requisitos de inscripción:

-Fotocopia del DNI.

-Certificado de estudios primarios o secundarios o copia del Libro Matriz.

Las personas interesadas pueden consultar en este link la escuela más cercana y la oferta formativa disponible.