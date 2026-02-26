jueves 26 de febrero 2026

Competencia solidaria

Atención sanjuaninos: se corre la décima edición de "Por amor a la vida"

La carrera solidaria para ayudar a niños con cáncer se realizará en Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carrera-solidaria-san-juan-de-aznalfarache-web-796x448

Este viernes 27 de febrero se disputará la décima edición de la carrera Por Amor a la Vida , un evento solidario en apoyo a los niños y adolescentes con cáncer que organiza FundaME (Fundación María Echenique) y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Santa Lucía.

En el Departamento del este sanjuanino se trabaja en cada detalle y ya tienen todo organizado para que se comparta un grato momento entre los corredores y el público que acompañe.

Con 500 participantes inscriptos entre la modalidad participativa y competitiva, la profesora de atletismo de la Municipalidad de Santa Lucía, Mercedes Suárez, comentó que se decidió extender unas horas más el plazo de inscripción, el que cerrará al mediodía de este viernes.

La edición de este año se disputará el viernes 27 de febrero y el epicentro de las actividades será en la Plaza del Departamento, comenzando con la concentración a las 20 horas, para poner en marcha la carrera a las 21.

Serán dos modalidades :

Participativa (1.5 km) - Gratis, sin inscripción, solicitando que en el momento de acreditarse, realicen un aporte de botellas de agua mineral de 500 cc. Pueden participar personas desde los cinco años de edad.

Competitiva (10 km) - Inscripción $15.000. Esta competencia será fiscalizada por la Federación Atlética Sanjuanina.

Inscripciones e informes presenciales se realizan en la sede de FundaME, ubicada en Avenida Sarmiento (prolongación Rivadavia) 1437, Santa Lucía, de lunes a viernes de 8 a 12 y 16:30 a 19:30 horas.

El principal trabajo de FundaME, la institución organizadora, es asistir a niños y adolescentes oncológicos, hemofílicos y con Fibrosis Quística junto a su familia en el aspecto socio-emocional, económico y terapéutico. Además brinda ayuda en la tarea científica y perfeccionamiento de sus profesionales. Desde FundaME también se realizan distintas acciones para difundir e informar sobre las enfermedades, prevención y tratamientos destinados a la comunidad en general.

Realiza el pago de estudios médicos y la medicación, además, contribuye con ayudas alimentarias y de vestimenta, para los niños y sus familias.

FundaME manifiesta el orgullo de que éste siga siendo un evento elegido por la comunidad y que cada vez alcance mayor protagonismo la causa, que es concientizar y visibilizar el propósito de seguir trabajando en colaboración con el sector público y el sector privado, con el apoyo desinteresado de la comunidad sanjuanina y su cuerpo de voluntarios, para brindar todo el apoyo y acompañamiento a los pacientes.

