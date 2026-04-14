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Previa del discurso

Daniela Rodríguez impuso autoridad ante el Concejo de Chimbas y le marcó una observación al diputado departamental

La intendenta habló antes de la apertura de sesiones, defendió su rol en el Ejecutivo tras el conflicto por el presupuesto y dejó un mensaje político por la falta de articulación con el legislador departamental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la previa de la apertura de sesiones, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, dejó definiciones políticas que reflejan un escenario de tensión con el Concejo Deliberante y cierta distancia con el diputado departamental, en un contexto atravesado por el conflicto reciente por el presupuesto.

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El cortocircuito se originó cuando el cuerpo deliberativo decidió elevar su partida del 3% al 11%, una medida que fue vetada por el Ejecutivo. Sin hablar de una interna abierta, la jefa comunal fue clara al marcar su posición y su rol dentro de la gestión: “Las decisiones las tomo yo. Desde el Ejecutivo se diseña con un equipo interdisciplinario”.

Rodríguez insistió en que la reconducción presupuestaria obligó a reorganizar prioridades y dejó entrever diferencias con el Concejo en torno al manejo de los recursos, aunque sostuvo un tono institucional. “No voy a abandonar el respeto que tengo por los poderes”, afirmó, en medio de un vínculo que atraviesa momentos de tensión.

Pero las definiciones no quedaron solo en el plano local. Por primera vez, la intendenta se refirió a su relación con el diputado departamental, Gabriel Sánchez, y dejó un mensaje político medido pero claro. El planteo surgió a partir de un proyecto de pavimentación impulsado por el legislador, que Rodríguez valoró, aunque marcó una falta de articulación con el municipio.

“Está bien que presente proyectos, pero tenemos muchas calles más. Hubiese sido bueno ampliar eso”, sostuvo, dejando en evidencia que no hubo coordinación previa para la presentación del proyecto.

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