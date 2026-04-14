Tiempo de San Juan hace historia y va al Mundial 2026

Tiempo de San Juan dará un paso histórico en su crecimiento: estará presente en la Copa Mundial de Fútbol 2026 con una cobertura exclusiva desde Estados Unidos , acompañando a la Selección Argentina en su camino mundialista.

A cuatro meses de la suspensión Liga Universitaria: reglamento mediante, se definió a los campeones de la temporada 2025

En el año en que el medio celebra sus 15 años, la apuesta marca un antes y un después. Será la primera vez que el diario cubra un Mundial de fútbol, reafirmando su compromiso con una audiencia que lo acompaña desde sus inicios y consolidando su proyección más allá de la provincia.

La periodista y corresponsal Carla Acosta será la encargada de llevar cada detalle de esta experiencia única, contando desde los ojos sanjuaninos cómo se vive el evento deportivo más importante del planeta. Si bien el torneo dará inicio el 11 de junio, la cobertura comenzará junto a la Scaloneta en sus primeras paradas: Kansas City y Dallas, donde la Albiceleste hará base y disputará sus primeros partidos.

La propuesta no será solo deportiva. Habrá entrevistas, historias de color, vivencias de hinchas y contenidos interactivos, con el objetivo de acercar a los sanjuaninos todo lo que rodea al Mundial. Además, en Tiempo en el Mundial 2026 se pondrá el foco en la participación local, porque San Juan también tendrá su lugar en la gran cita.

Este desafío internacional tiene un antecedente reciente: en 2024, Tiempo de San Juan estuvo presente por primera vez en un evento global al cubrir el Mundial de hockey sobre patines en Italia. Ahora, el medio redobla la apuesta y se mete en el corazón del fútbol mundial.

Así, el diario que eligen los sanjuaninos sigue creciendo y haciendo historia, llevando su identidad más allá de las fronteras para contar, como siempre, las mejores historias. Esta vez, desde el Mundial.