martes 14 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cobertura internacional

Tiempo de San Juan hace historia y va al Mundial 2026

En el año de su 15° aniversario, Tiempo de San Juan dirá presente por primera vez en una Copa del Mundo. Con cobertura exclusiva desde Estados Unidos, seguirá a la Selección Argentina con historias, color y una mirada sanjuanina desde adentro del evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (3)

Tiempo de San Juan dará un paso histórico en su crecimiento: estará presente en la Copa Mundial de Fútbol 2026 con una cobertura exclusiva desde Estados Unidos, acompañando a la Selección Argentina en su camino mundialista.

Lee además
Tras definirse a los campeones del 2025, El Palomar espera por una nueva temporada de la Liga Universitaria.
A cuatro meses de la suspensión

Liga Universitaria: reglamento mediante, se definió a los campeones de la temporada 2025
fin de ciclo: ariel martos dejo de ser el dt de san martin tras la derrota ante atlanta
Salida cantada

Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín tras la derrota ante Atlanta

En el año en que el medio celebra sus 15 años, la apuesta marca un antes y un después. Será la primera vez que el diario cubra un Mundial de fútbol, reafirmando su compromiso con una audiencia que lo acompaña desde sus inicios y consolidando su proyección más allá de la provincia.

La periodista y corresponsal Carla Acosta será la encargada de llevar cada detalle de esta experiencia única, contando desde los ojos sanjuaninos cómo se vive el evento deportivo más importante del planeta. Si bien el torneo dará inicio el 11 de junio, la cobertura comenzará junto a la Scaloneta en sus primeras paradas: Kansas City y Dallas, donde la Albiceleste hará base y disputará sus primeros partidos.

La propuesta no será solo deportiva. Habrá entrevistas, historias de color, vivencias de hinchas y contenidos interactivos, con el objetivo de acercar a los sanjuaninos todo lo que rodea al Mundial. Además, en Tiempo en el Mundial 2026 se pondrá el foco en la participación local, porque San Juan también tendrá su lugar en la gran cita.

Este desafío internacional tiene un antecedente reciente: en 2024, Tiempo de San Juan estuvo presente por primera vez en un evento global al cubrir el Mundial de hockey sobre patines en Italia. Ahora, el medio redobla la apuesta y se mete en el corazón del fútbol mundial.

Así, el diario que eligen los sanjuaninos sigue creciendo y haciendo historia, llevando su identidad más allá de las fronteras para contar, como siempre, las mejores historias. Esta vez, desde el Mundial.

Temas
Seguí leyendo

Daniela Rodríguez impuso autoridad ante el Concejo de Chimbas y le marcó una observación al diputado departamental

El uno por uno de San Martín: una derrota ante Atlanta grave y dolorosa

Ale Toro, entre lágrimas y la conquista de UPCN: "Siento una emoción muy grande"

El equipo sanjuanino, el más ganador de la historia: conquistó su 26° título en 19 años

Triunfazo de Talleres de Córdoba ante Defensa y Justicia en Florencio Varela

Gimnasia y Esgrima La Plata venció en Junín a Sarmiento y sueña con los playoffs

UPCN, campeón y el Rey de Copas del vóley argentino

A 13 años de la histórica goleada al Boca de Bianchi: las mejores fotos de una tarde inolvidable

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fin de ciclo: ariel martos dejo de ser el dt de san martin tras la derrota ante atlanta
Salida cantada

Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín tras la derrota ante Atlanta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum
Deceso

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación
Disputa en puerta

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación

De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.
Villa San Damián

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

Te Puede Interesar

Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín tras la derrota ante Atlanta
Salida cantada

Fin de ciclo: Ariel Martos dejó de ser el DT de San Martín tras la derrota ante Atlanta

Por Redacción Tiempo de San Juan
El enorme tocón del árbol que debió ser removido con una máquina especial y a golpes. video
Misión cumplida

Árbol gigante en Rawson: una máquina de la minería y golpes, la técnica para sacar el tocón del cráter

Muy acompañada, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez abrió por tercera vez el período de sesiones ordinarias.
Discurso

Rodríguez, la intendenta más acompañada: la apertura de sesiones con gran presencia del arco político y un fuerte mensaje por la falta de recursos económicos

Tiempo de San Juan hace historia y va al Mundial 2026
Cobertura internacional

Tiempo de San Juan hace historia y va al Mundial 2026

PAMI San Juan.
Crisis

Incertidumbre por el futuro de PAMI en San Juan: gestiones políticas para evitar el éxodo de médicos, y el paro latente