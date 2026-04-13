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Ale Toro, entre lágrimas y la conquista de UPCN: "Siento una emoción muy grande"

Con el corazón en la mano y ante un estadio colmado, el jugador del equipo Cóndor fue la figura de la serie final y descargó toda su emoción tras alcanzar la gloria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una noche donde el aire se podía cortar con un hilo, el deporte sanjuanino volvió a demostrar por qué es tierra de pasiones en el vóley. En medio de la mística local y el ensordecedor aliento de las tribunas, Alejandro Toro se erigió como el gran referente de una gesta que quedará grabada en la memoria del grupo.

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Tras el último parcial que definió la historia y con las pulsaciones todavía a mil, el MVP no ocultó su alivio ni su alegría. "Es una emoción muy grande ganarlo con todo el público sanjuanino acá, con mi familia y mis amigos", soltó Toro, visiblemente conmovido

Respecto a la cabeza para cambiar lo que pasó en el partido anterior, dijo: "Bajamos un poco los humos, las emociones y las ansias. Creo que eso fue lo más importante que hicimos. Hoy vinimos a jugar otro tipo de partido, con mucha más paciencia, y se dio"

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