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Duro momento

El uno por uno de San Martín: una derrota ante Atlanta grave y dolorosa

El Verdinegro cayó 2 a 1 y quedó al borde del descenso. El primer tiempo fue aceptable y mostró buen juego, pero el segundo tiempo fue distinto y estuvo muy lejos de las expectativas de la institución y el hincha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cortesía San Martín

Cortesía San Martín

Sebastián Díaz Roble (4): tuvo sus atajadas y mostró momentos de seguridad. No pudo hacer nada ante los dos tantos de Atlanta.

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Emanuel Aguilera (3): el peor de los centrales en cancha. Estuvo muy lejos del nivel de sus compañeros y se notó.

Hernán Zuliani (5): firme en defensa y muy activo en ataque. Fue reemplazado debido a la amarilla que le sacaron, ya que jugaba condicionado.

Manuel Cocca (3): seguro en las divididas. En el segundo tiempo bajó mucho el nivel y estuvo muy frágil en las pelotas aéreas.

Mauro Osores (6): el defensor marcó el tanto que le daba el triunfo parcial al equipo. Se mostró seguro a pesar de la lesión en su brazo.

Nicolás Pelaitay (5): fue el más luchador del plantel; se puso el equipo al hombro, pero al final las piernas no respondieron.

Federico Murillo (3): totalmente perdido en la cancha. Como todos, tuvo un primer tiempo regular, pero después bajó su rendimiento.

Sebastián González (4): no tuvo el mejor de sus partidos. Fue clave en el centro que terminó en gol de San Martín.

Facundo Nadalín (4): el lateral, que también cumplió funciones en la mitad del campo, no estuvo bien acoplado al resto del equipo.

Nazareno Funez (4): volvió y, jugando a media máquina, no le llegó ni una sola pelota al pie. Estuvo peleando más en la mitad de cancha que en el área.

Bruno Juncos (5): el mediocampista ofensivo corrió mucho durante los 70 minutos que jugó. Tuvo y creó oportunidades para el Verdinegro.

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