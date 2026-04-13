martes 14 de abril 2026
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Mismos errores, mismo final: San Martín volvió a fallar en el cierre y cayó ante Atlanta por 2 a 1

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El Verdinegro lo comenzó ganando y mostró una imagen positiva en los primeros 45 minutos. Después fue todo lo contrario y Atlanta lo aprovechó ganándolo con mérito.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Mismos errores, mismo final: San Martín volvió a fallar en el cierre y cayó ante Atlanta por 2 a 1

El Verdinegro volvió a caer y no levanta cabeza. Tropezó 2 a 1 contra Atlanta en la última jugada del partido (a los 48 minutos del segundo tiempo). Se trata de una derrota que duele y que, lamentablemente, lo hunde en lo más bajo de la tabla. Impensado; así es el inicio del campeonato de los de Concepción, donde las flores de las primeras fechas ya desaparecieron.

Queda mucho, es la verdad, pero ahora San Martín se encuentra antepenúltimo, y los dos equipos que están perdiendo la categoría solo lo están por diferencia de goles. El campeonato es largo, sí, pero la confianza es trascendental y hoy en el plantel no la hay.

El partido lo empezó ganando San Martín con un tanto de Osores. El equipo estaba ordenado, generaba jugadas de peligro e ilusionaba a todo Concepción. Era un aire de esperanza de que todo iba por buen camino, pero lamentablemente el panorama se transformó.

En el segundo tiempo, el Verdinegro fue otro. Cambió totalmente el enfoque; volvió a ser la figurita repetida, como dice el título de esta nota. Cayó en los errores habituales: retroceder en el campo, no retener la pelota, no crear ocasiones de anotar y desconocerse totalmente. Increíble, pero fue lo que se vio y lo que se está percibiendo en los últimos partidos

En desarrollo.-

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"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo"

El grito unísono de la hinchada de San Martín tras la derrota contra Atlanta.

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¡Final del partido!

San Martín increíblemente lo perdió en la última del partido.

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Gol de Atlanta

A los 48 minutos, Atlanta marcó un golazo de afuera del área y la clavó en el ángulo. 2 a 1

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5 minutos de adición

El árbitro dio cinco minutos más. El partido sigue empatado.

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Nuevo doble cambio en el Verdinegro

Entra Iachetti y Marchio. Sale Nadalín y Cocca

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Otra amarilla para San Martín

Murillo fue amonestado a los 37 minutos del ST.

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Gol de Atlanta

A los 29 minutos, el visitante empata el partido.

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Lo tuvo Atlanta

A los 27 minutos, en una pelota parada, Atlanta estuvo a nada del empate. San Martín sigue ganando 1 a 0.

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Doble cambio en el Verdinegro

Leonardo Monje y Gabriel Hachen entran. Salen Pulpito González y Zuliani. A los 26 minutos del ST.

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Latanzio, amonestado

El tercer jugador verdinegro vio la amarilla a los 23 del ST. A los tres minutos de entrar.

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Primer cambio en San Martín a los 19 minutos del ST

Entra Latanzio, sale Juncos.

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Atlanta viene por el empate

El visitante se acerca al arco de San Martín. El local sigue atento en todas las líneas.

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Pulpito González, amonestado

Al minuto del partido, el 10 Verdinegro fue amonestado. El segundo del equipo.

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¡Segundo Tiempo en marcha!

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Final del Primer Tiempo

Tras 5 minutos de descuento, el Verdinegro se fue al vestuario ganando 1 a 0. El local estuvo preciso y tuvo más posibilidades para ir más arriba en el marcador.

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¡GOL DE SAN MARTÍN!

A los 24 minutos, Osores puso en ventaja al local en el match

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Amonestado Pelaitay

A los 10 minutos el mediocampista sanjuanino vio la amarilla tras una fuerte patada.

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San Martín ataca

La primera de San Martín vino a los 7 minutos. Juncos definió frente al arco y atajó Rago.

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¿Era penal para Atlanta?

A los 40 segundos del partido se dio la primera jugada en contra del Verdinegro y casi termina en penal.

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¡COMENZÓ EL PARTIDO!

San Martín ya juega frente Atlanta. El Verdinegro no gana hace cinco partidos.

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Atlanta demora en su salida y no sale a la cancha

El partido se encuentra demorado.

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Este será el 11 de Atlanta que enfrentará a San Martín

Juan Francisco Rago; Rodrigo Moreira, Rodrigo Sosa, Leonel Galeano, Javier Ostachuk; Nicolás Previtali, Martín García, Tomas Castro, Jeremías Rodríguez Puch; Alejandro Quintana e Ignacio Rodríguez.

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San Martín, resembrado: la cancha no está al 100%

Hace 15 días comenzaron los trabajos de resembrado en la cancha principal, a pesar de la gran mejoría, la cancha no está al 100%.

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San Martín ya tiene el 11: mirá quienes van desde el inicio

Sebastián Díaz Roble; Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Manuel Cocca, Mauro Osores; Nicolás Pelaitay, Federico Murillo, Sebastián González; Facundo Nadalín, Nazareno Funez y Bruno Juncos.

Dato: vuelve Nazareno Funez tras su pequeña lesión en el hombro que lo alejó del último partido como visitante.

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San Martín vs Atlanta

El Verdinegro con su gente se enfrenta al equipo de Buenos Aires a partir de las 21:30 horas. Además de que el club le abrió las puertas a los hinchas que quieran comprar entradas, el partido se podrá seguir por LPF Play, totalmente gratis.

Previa

La urgencia manda en Concepción. San Martínde afrontará este lunes un partido clave ante Atlanta por la fecha 9 de la Primera Nacional, con la obligación de volver al triunfo para no seguir cediendo terreno en la Zona B. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Hilario Sánchez.

El Verdinegro necesita una victoria que le señale otra vez su camino. Luego de un arranque prometedor, el equipo fue perdiendo regularidad y resultados, quedando lejos de las expectativas iniciales. Por eso, este compromiso aparece como una bisagra para recuperar confianza y volver a meterse en la pelea.

Una de las noticias salientes es la presencia de Nazareno Funez entre los convocados. El delantero vuelve a estar a disposición tras su recuperación y podría ser una pieza clave en ofensiva. Además, Nicolás Pelaitay continúa siendo uno de los jugadores con mayor continuidad en el equipo a lo largo del campeonato.

En lo táctico, el entrenador Ariel Martos analiza repetir el esquema con línea de tres en el fondo, acompañado por carrileros con recorrido. Una posible formación incluiría a: Sebastián Díaz Roble; Mauro Osores, Emanuel Aguilera y Manuel Cocca; Facundo Nadalín y Hernán Zuliani por las bandas; Federico Murillo junto a Nicolás Pelaitay en el medio; Sebastián González como enlace; y en ataque Funez junto a Nicolás Iachetti o Bruno Juncos.

El rival tampoco llega en su mejor momento. Atlanta arrastra una serie de derrotas y necesita sumar para aliviar la presión, lo que lo convierte en un adversario peligroso en un duelo de necesitados.

Dónde verlo en vivo y gratis

El partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, el servicio de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino, que transmite sin costo los encuentros de la categoría. Solo es necesario registrarse en la aplicación o el sitio web oficial.

Lista de convocados de San Martín:

Sebastián Díaz Roble

Maximiliano Velazco

Mauro Osores

Julián Marchio

Facundo Nadalín

Manuel Cocca

Federico Murillo

Hernán Zuliani

Emanuel Aguilera

Nicolás Pelaitay

Leonardo Monje

Guillermo Acosta

Sebastián Jaurena

Gabriel Hachen

Sebastián González

Carlo Lattanzio

Nazareno Funez

Nicolás Iachetti

Bruno Juncos

Genaro Rossi

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