Live Blog Post

Mismos errores, mismo final: San Martín volvió a fallar en el cierre y cayó ante Atlanta por 2 a 1

El Verdinegro volvió a caer y no levanta cabeza. Tropezó 2 a 1 contra Atlanta en la última jugada del partido (a los 48 minutos del segundo tiempo). Se trata de una derrota que duele y que, lamentablemente, lo hunde en lo más bajo de la tabla. Impensado; así es el inicio del campeonato de los de Concepción, donde las flores de las primeras fechas ya desaparecieron.

Queda mucho, es la verdad, pero ahora San Martín se encuentra antepenúltimo, y los dos equipos que están perdiendo la categoría solo lo están por diferencia de goles. El campeonato es largo, sí, pero la confianza es trascendental y hoy en el plantel no la hay.

El partido lo empezó ganando San Martín con un tanto de Osores. El equipo estaba ordenado, generaba jugadas de peligro e ilusionaba a todo Concepción. Era un aire de esperanza de que todo iba por buen camino, pero lamentablemente el panorama se transformó.

En el segundo tiempo, el Verdinegro fue otro. Cambió totalmente el enfoque; volvió a ser la figurita repetida, como dice el título de esta nota. Cayó en los errores habituales: retroceder en el campo, no retener la pelota, no crear ocasiones de anotar y desconocerse totalmente. Increíble, pero fue lo que se vio y lo que se está percibiendo en los últimos partidos

En desarrollo.-