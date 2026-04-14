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Tras el revuelo

Imputaron por intimidación pública al jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Se trata del futbolista Emiliano Endrizzi, quien había sido detenido este sábado.

Por Agencia NA
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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la imputación fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, que es el titular del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Jujuy.

El hecho se produjo este sábado, antes del despegue de un vuelo de Flybondi rumbo a la Ciudad de Buenos Aires que contaba con la delegación del “Lobo Jujeño”, ya que debían enfrentar al día siguiente a Agropecuario por un encuentro correspondiente a la Primera Nacional.

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En esas circunstancias, Endrizzi apuntó a otro pasajero y gritó “él tiene una bomba”, por lo que se activaron los protocolos correspondientes, aunque al comprobarse que se trataba de una falsa alarma fue detenido.

Luego de esta situación el avión había tenido que ser trasladado a una zona aislada en la que se evacuó a los pasajeros y se realizó la requisa correspondiente para descartar la existencia del artefacto explosivo.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por su parte, evalúa rescindir el contrato de Endrizzi por este escándalo en el que se ve involucrado.

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