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Detuvieron a un futbolista de Gimnasia de Jujuy por una amenaza de bomba en un avión

Emiliano Endrizzi, defensor del conjunto norteño, fue el protagonista del hecho. El procedimiento dio resultado negativo, pero el operativo alteró la logística del equipo y afectó a más de 1.200 pasajeros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El futbolista Emiliano Endrizzi fue detenido este viernes en el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Jujuy, tras realizar una presunta amenaza de bomba que obligó a activar el protocolo de seguridad antes del despegue de un vuelo con destino a Buenos Aires.

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El episodio ocurrió cuando el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se disponía a viajar para enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares por la novena fecha de la Primera Nacional. La advertencia generó un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y la revisión completa de la aeronave.

Según confirmaron fuentes oficiales, intervino el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex), que llevó adelante el procedimiento correspondiente. Tras la inspección, el resultado fue negativo: no se detectó ningún artefacto explosivo.

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La situación fue registrada por un pasajero, que filmó el momento en el que el jugador de 32 años fue retirado esposado del avión por efectivos de seguridad, en medio de la reacción de otros viajeros.

Horas después, la empresa Flybondi emitió un comunicado en el que precisó que el vuelo FO5181, que debía partir a las 13:25, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero. La firma indicó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, en coordinación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y autoridades provinciales.

Desde la compañía señalaron que el hecho impactó de manera directa en la operación aérea, con demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1.200 pasajeros. Además, adelantaron que evalúan iniciar acciones legales contra los responsables.

El operativo también tuvo consecuencias en la planificación deportiva del equipo jujeño, que vio alterada su rutina de viaje y quedó a la espera de definiciones sobre su traslado y disponibilidad para el compromiso previsto.

Endrizzi, defensor catamarqueño de 32 años, inició su carrera profesional en Instituto de Córdoba en 2014. Luego pasó por Independiente Rivadavia y se sumó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a comienzos de 2023. Desde su llegada, disputó más de 100 partidos con el club y convirtió cuatro goles.

El hecho se da en un contexto de reiteradas amenazas en la terminal aérea jujeña: se trata del segundo episodio de estas características en menos de una semana. Esta situación obligó a reforzar controles, desplegar personal especializado y revisar exhaustivamente tanto la aeronave como el equipaje de los pasajeros.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades del caso y las posibles sanciones.

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