La empresa aérea planea denunciar al futbolista de Gimnasia de Jujuy que lanzó una falsa alarma de bomba

El futbolista Emiliano Endrizzi, quien milita en Gimnasia de Jujuy , sería denunciado por la empresa aérea y además el club evalúa rescindirle el contrato, luego del insólito episodio que protagonizó esta tarde, cuando alarmó a la tripulación y al resto de los pasajeros por haber alertado acerca de la supuesta presencia de una bomba.

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Video Detuvieron a un futbolista de Gimnasia de Jujuy por una amenaza de bomba en un avión

El hecho se produjo cuando un vuelo de Flybondi se aprestaba a despegar del aeropuerto Horacio Guzmán, de San Salvador de Jujuy, rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, ya que Gimnasia debe jugar este domingo ante Agropecuario por el torneo de Primera Nacional.

En esas circunstancias, Endrizzi exclamó que había un artefacto explosivo dentro de la aeronave, por lo que se activaron los protocolos correspondientes, aunque al comprobarse que se trataba de una falsa alarma fue detenido.

Por su parte, las autoridades tuvieron que activar el protocolo de seguridad antibombas, causando el desembarco de la tripulación, para que personal especializado puediera revisar de la aeronave y descartar cualquier tipo de amenaza.

Si bien habría sido una broma del futbolista, su actitud provocó una serie de inconvenientes a la empresa, que esta noche expresó en un comunicado que "como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se vio afectada con demoras y cancelaciones, impactando en más de 1.200 personas".

"Producto de esto Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho corresponden contra los eventuales responsables", añadieron las autoridades de la compañía aérea.

En tanto, la continuidad del jugador en el club jujeño corre peligro ya que, en un comunicado, la institución aseguró que “el cuerpo de abogados del club tomó intervención en el caso”.

“El club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución. El club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar las medidas internas que pudieran corresponder", agregó.