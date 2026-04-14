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A cuatro meses de la suspensión

Liga Universitaria: reglamento mediante, se definió a los campeones de la temporada 2025

El 19 de diciembre pasado, la Universidad Nacional de San Juan tomó la decisión de aplazar las finales por los incidentes acontecidos en El Palomar durante un choque de instancias decisivas. Finalmente, en las últimas horas se proclamó el cuadro final de la A y la B

Por Jorge Balmaceda Bucci
Tras definirse a los campeones del 2025, El Palomar espera por una nueva temporada de la Liga Universitaria.

Tras definirse a los campeones del 2025, El Palomar espera por una nueva temporada de la Liga Universitaria.

Lo que debía ser una fiesta del deporte estudiantil terminó en los despachos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Tras meses de incertidumbre y una suspensión que dejó un sabor amargo, la Comisión de la Liga Universitaria finalmente puso punto final a la temporada 2025. Sin silbatos ni festejos en el césped, los campeones de las categorías A y B fueron definidos mediante la aplicación estricta del reglamento.

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La historia se remonta al pasado 19 de diciembre de 2025, día en el que las autoridades de la UNSJ decidió tomar una medida drástica: la suspensión inmediata de toda actividad competitiva tras los incidentes acontecidos en El Palomar durante uno de los encuentros definitorios.

La decisión buscó priorizar la seguridad y los valores de convivencia que la universidad pregona, pero dejó en el limbo las finales más esperadas: el choque entre San Birrence y Otro Equipo en la máxima categoría, y el duelo entre Mavericks y Nottingham Miedo en la divisional de ascenso.

Las definiciones

La definición de la Categoría A fue la que más debate generó. Al momento de la suspensión, San Birrence y Otro Equipo llegaban con una paridad técnica absoluta en la tabla general. Ante la imposibilidad de disputar el encuentro físico, la Comisión debió recurrir a los criterios de desempate del estatuto de la Liga.

"En casos de fuerza mayor donde no se pueda disputar la final, el campeón se definirá por el desempeño integral durante la fase regular", dicta el reglamento.

La balanza se inclinó a favor de San Birrence por un detalle administrativo crucial: la conducta deportiva. Mientras que el campeón mantuvo asistencia perfecta en todos sus compromisos, Otro Equipo arrastraba una "no presentación" durante el torneo. Esa ausencia, que en su momento pareció una anécdota, terminó costándoles el título.

En la Categoría B, el panorama fue mucho más claro y menos agónico. La superioridad de Mavericks quedó plasmada en las estadísticas oficiales. Al comparar el desempeño de ambos finalistas en la fase regular, Mavericks superó en puntaje total a Nottingham Miedo, lo que facilitó una resolución rápida por parte de la Comisión. De esta manera, el conjunto de los "aviadores" se queda con el trofeo y el reconocimiento del ascenso tras una campaña sólida.

Armando una nueva temporada

Tras dejar resuelto el cuadro final de la temporada 2025, la organización empezó a trabajar en la 2026. Según las primeras estimaciones, tras cumplir con todas las instancias estatutarias, la competición podría iniciarse a finales de mayo, principios de junio. Además, se puede asegurar que habrá cambios importantes en la reglamentación que serán comunicados una vez que sean completamente definidos.

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