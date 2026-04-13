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UPCN

El equipo sanjuanino, el más ganador de la historia: conquistó su 26° título en 19 años

Con la reciente conquista de la Liga Nacional de forma invicta, el Gremial continúa rompiendo récords. Un repaso por la trayectoria del máximo exponente del vóley argentino: 26 estrellas, podios mundiales y una vigencia inalterable desde su fundación en 2007.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN

UPCN San Juan Vóley amplió su palmarés y continúa siendo el club más ganador del vóleibol nacional. Desde su creación, en 2007, logró 26 títulos oficiales a nivel nacional e internacional, además de las dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes, que no tiene precedentes en el vóley argentino.

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Con la conquista en la final de la Liga Argentina, UPCN alcanzó su décima corona y extendió su récord como el club más ganador en la historia de la competencia, incluyendo una racha de seis campeonatos logrados en forma consecutiva, otro registro no equiparado a nivel nacional.

En tanto, UPCN es el único club argentino en conquistar con dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Clubes, en cinco participaciones. Los podios los logró en 2014, derrotando a Sada Cruzeiro (Brasil) en el partido por el tercer puesto; y en 2015, venciendo a Paykan Tehran (Irán).

UPCN, por su parte, es el club de Argentina con más medallas y más participaciones en el Campeonato Sudamericano de Clubes. Disputó 11 ediciones y en 10 logró subir al podio (en la restante fue top 5), logro sin precedentes para el vóleibol argentino.

UPCN acumula dos medallas de oro en el Sudamericano de Clubes, ya que fue campeón en 2013 y en 2015; cinco medallas de plata y tres medallas de bronce.

Por otro lado, conquistó seis ediciones de la Copa Máster (es el club más ganador de este torneo), tres veces la Copa ACLAV y una vez el Super 8 (ya no se juega más), que de todas maneras es especial para UPCN pues significó su primer título nacional.

Es también doble ganador de la Copa Argentina, que reemplazó durante algunas temporadas a la Copa ACLAV; a la vez que en 2023 se adjudicó la Supercopa.

En 2025 resolvió alejarse de la ACLAV y decidió jugar la Liga Nacional que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), un torneo de carácter federal con 16 equipos de 11 provincias, y también fue campeón, con el extra de que lo logró de manera invicta.

Uno por uno, todos los títulos de UPCN

Torneos nacionales ACLAV - FEVA

Año Torneo Rival Lugar

2025/26 Liga Argentina Ciudad Vóley San Juan

2021/22 Liga Argentina Ciudad Vóley San Juan

2020/21 Liga Argentina Ciudad Vóley Buenos Aires

2017/18 Liga Argentina Bolívar San Juan

2015/16 Liga Argentina Bolívar San Juan

2014/15 Liga Argentina Bolívar San Juan

2013/14 Liga Argentina Lomas Voley CABA

2012/13 Liga Argentina BAU San Juan

2011/12 Liga Argentina Boca RUS CABA

2010/11 Liga Argentina Bolívar San Juan

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2025 Liga Nacional Regatas (Corr.) San Juan

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2022/23 Supercopa Ciudad Vóley Mar del Plata

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2020/21 Copa Argentina Paracao Vóley Mar del Plata

2019/20 Copa Argentina Gigantes del Sur Neuquén

2015/16 Copa ACLAV Bolívar Buenos Aires

2013/14 Copa ACLAV Sarmiento ST Resistencia, Chaco

2012/13 Copa ACLAV BAU Resistencia, Chaco

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2017/18 Copa Master Lomas Voley Bolívar, Buenos Aires

2016/17 Copa Master Lomas Voley Morón, Buenos Aires

2014/15 Copa Master Boca RUS Morón, Buenos Aires

2013/14 Copa Master Bolívar San Juan

2011/12 Copa Master BAU Mar del Plata, Bs As

2010/11 Copa Master Boca RUS Entre Ríos

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2009/10 Súper 8 Sonder Rosario San Juan

Torneos Sudamericanos CSV

2013 Sudamericano Vivo Minas (BR) Belo Horizonte (Brasil)

2015 Sudamericano Sada Cruzeiro (BR) San Juan

Bronce Mundial de Clubes FIVB

2014 Mundial de Clubes Sada Cruzeiro (BR) Belo Horizonte (Brasil)

2015 Mundial de Clubes Paykan Tehran (IR) Belo Horizonte (Brasil)

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