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Empresa contra empleados

Llevarán a juicio al jefe sindical de los trabajadores del vidrio por un supuesto sabotaje a la fábrica Cattorini en un paro

El incidente se produjo en la huelga general del 9 de abril de 2025. Lo acusan de apagar una máquina y provocar pérdidas millonarias a la empresa. El otro imputado acordó la suspensión de juicio a prueba, pero el secretario general Valentín Montaña afrontará el proceso penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valentín Montaña, secretario general de los trabajadores del vidrio, y el delegado Néstor Mercado.

Valentín Montaña, secretario general de los trabajadores del vidrio, y el delegado Néstor Mercado.

El secretario general de los trabajadores del vidrio de San Juan será llevado a juicio, acusado de sabotaje durante el paro general de abril de 2025. Los directivos de la fábrica Cattorini lo acusan de apagar una máquina de línea de producción y causar pérdidas por 17.500.000 pesos, mientras que el jefe sindical sostiene que solo ejercieron el derecho a huelga. En principio fueron dos los denunciados, pero el otro imputado, un delegado, acordó la suspensión de juicio a prueba.

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El que quedó solo en la causa penal y deberá afrontar el juicio es Valentín Jorge Montaña, titular del Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines en San Juan. Distinta es la situación del trabajador y delegado Néstor Fabio Mercado, quien accedió a una salida alternativa en una audiencia realizada el 8 de abril de 2026 ante el juez de garantías Pablo León, con intervención del fiscal Nicolás Alvo, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

El acuerdo

En esa audiencia, el magistrado resolvió concederle a Mercado la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, en el marco de la investigación por el delito de estafa por afectación al normal funcionamiento de la empresa, previsto en el artículo 174 inciso 6 del Código Penal.

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El fiscal Nicol&aacute;s Alvo, de la UFI Delitos Inform&aacute;ticos y Estafas.

El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Además, el imputado deberá abonar una reparación simbólica de 300.000 pesos, a pagar en tres cuotas mensuales de 100.000 pesos cada una a favor de la firma Cattorini Hnos. También tendrá que cumplir reglas de conducta durante un año, como fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Oficina de Medidas Alternativas y no cometer nuevos delitos.

El conflicto

El conflicto que derivó en la causa penal se originó el 9 de abril de 2025, en el marco de un paro general, cuando —según la denuncia de la empresa— Montaña y Mercado ingresaron a la planta ubicada sobre avenida Benavídez y se dirigieron a una caja de control desde donde apagaron la máquina 91, correspondiente a la única línea de producción.

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El juez de garant&iacute;as Pablo Le&oacute;n.

El juez de garantías Pablo León.

De acuerdo a la acusación de la fiscalía, esa maniobra violó protocolos de seguridad, generó riesgo de incendio o explosión y provocó la pérdida de 53.600 piezas de vidrio destinadas a la fabricación de botellas. La empresa sostuvo que ese hecho ocasionó un perjuicio económico de 17.500.000 pesos por la paralización de la producción y los costos para reactivar el sistema.

Montaña rechazó desde el inicio esa imputación y sostuvo que su accionar se dio en el marco de una medida gremial legítima. El dirigente sindical no aceptó ningún acuerdo alternativo y decidió ir a juicio para demostrar su inocencia, en un caso que abre una fuerte polémica sobre los límites del derecho a huelga y la responsabilidad penal en conflictos laborales.

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