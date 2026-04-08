"Te cabió, te cabió": mujeres, de los pelos y a las patadas a la salida de un boliche sanjuanino

Un nuevo episodio de violencia a la salida de un boliche en San Juan generó preocupación y volvió a instalar el debate sobre la seguridad en la nocturnidad. Esta vez, el hecho ocurrió en la zona de avenida Libertador y Ameghino , en Capital, durante la madrugada del domingo.

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La escena quedó registrada en varios videos tomados por testigos, donde se observa a un grupo de jóvenes protagonizando una pelea que rápidamente escaló en intensidad. Entre gritos e insultos, al menos dos mujeres se enfrentaron a golpes, se tiraron del cabello y se propinaron patadas, mientras otras personas intentaban intervenir sin éxito inmediato. En medio del conflicto, se escucha con claridad la frase “te cabió, te cabió”, repetida en tono desafiante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041868002761572374&partner=&hide_thread=false El episodio ocurrió en plena avenida Libertadore. Hubo gritos, corridas y empujones; y una joven terminó sin una zapatilla. pic.twitter.com/mm0JmpSmAJ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 8, 2026

De acuerdo a los relatos, la discusión se habría iniciado dentro del boliche y continuó en el exterior, cuando los asistentes comenzaban a retirarse. En cuestión de segundos, el cruce verbal derivó en empujones, corridas y un clima de tensión que llamó la atención de quienes estaban en la zona.

Algunos testigos señalaron que el origen del conflicto estaría vinculado a una disputa por un joven, lo que fue elevando el tono hasta desatar el escándalo. En medio del descontrol, una de las chicas perdió una de sus zapatillas y continuó desplazándose con dificultad.

Personal de seguridad del local intervino para separar a las involucradas y evitar que la situación pasara a mayores. Pese a la violencia del episodio, no trascendieron heridos de gravedad ni hubo detenidos.