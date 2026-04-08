miércoles 8 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

"Te cabió, te cabió": mujeres, de los pelos y a las patadas a la salida de un boliche sanjuanino

El episodio ocurrió en plena avenida Libertadore. Hubo gritos, corridas y empujones; y una joven terminó sin una zapatilla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage

Un nuevo episodio de violencia a la salida de un boliche en San Juan generó preocupación y volvió a instalar el debate sobre la seguridad en la nocturnidad. Esta vez, el hecho ocurrió en la zona de avenida Libertador y Ameghino, en Capital, durante la madrugada del domingo.

Lee además
Osvaldo Pelichotti.
Personaje

Orlando Pelichotti y su libro de bolsillo para desplazar al celular
mas locales en venta, el fenomeno que tomo impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y que paso con la maldicion de una cuadra centrica
Mercado inmobiliario

Más locales en venta, el fenómeno que tomó impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y qué pasó con la "maldición" de una cuadra céntrica

La escena quedó registrada en varios videos tomados por testigos, donde se observa a un grupo de jóvenes protagonizando una pelea que rápidamente escaló en intensidad. Entre gritos e insultos, al menos dos mujeres se enfrentaron a golpes, se tiraron del cabello y se propinaron patadas, mientras otras personas intentaban intervenir sin éxito inmediato. En medio del conflicto, se escucha con claridad la frase “te cabió, te cabió”, repetida en tono desafiante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041868002761572374&partner=&hide_thread=false

De acuerdo a los relatos, la discusión se habría iniciado dentro del boliche y continuó en el exterior, cuando los asistentes comenzaban a retirarse. En cuestión de segundos, el cruce verbal derivó en empujones, corridas y un clima de tensión que llamó la atención de quienes estaban en la zona.

Algunos testigos señalaron que el origen del conflicto estaría vinculado a una disputa por un joven, lo que fue elevando el tono hasta desatar el escándalo. En medio del descontrol, una de las chicas perdió una de sus zapatillas y continuó desplazándose con dificultad.

Personal de seguridad del local intervino para separar a las involucradas y evitar que la situación pasara a mayores. Pese a la violencia del episodio, no trascendieron heridos de gravedad ni hubo detenidos.

Temas
Seguí leyendo

La "maldición" de una vereda del centro sanjuanino: tras 6 meses, se fue un mayorista

Un sanjuanino admitió que compartió imágenes de menores y lo condenaron: se salvó de la cárcel

Cerró un café del centro sanjuanino: qué pasaría con el inmueble

Condenan a 6 años de prisión a un sanjuanino que abusó a un niño de 13 años

Emanuel Alé, el sanjuanino que se consagró embajador en la Fiesta del Tomaticán

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave

Un principio de incendio en la "Casa de la tejedora sin brazos" generó alarma entre vecinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Fraude en Rawson

La dueña de una pescadería cayó en el cuento de la transferencia errónea y la estafaron en $5.200.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio
Comercio

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio

Presunto ajuste narco: los seis atrincherados en el barrio Manantiales, muy complicados tras la explosiva declaración de uno
Tribunales

Presunto ajuste narco: los seis atrincherados en el barrio Manantiales, muy complicados tras la explosiva declaración de uno

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad
Repercusiones

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad

Adolescente asesinó y desmembró a un agresor sexual
Mano propia

Adolescente asesinó y desmembró a un agresor sexual

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir
Sanjuaninos por el Mundo

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir

Te Puede Interesar

El accidente en Marquesado se cobró una nueva vida en San Juan (Foto gentileza Diario La Ventana). 
Rivadavia

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave
Lo último

El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave

Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge
En San Juan

Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge

Foto: Página 12 video
Mano a mano exclusivo

Pedro Saborido en Paren: una mirada profunda sobre la felicidad, la Argentina actual y la historia del "la con... de la lora, hay show"

Presunto enriquecimiento ilícito: la escribana de Adorni y sus abogados, en Comodoro Py
Investigación judicial

Presunto enriquecimiento ilícito: la escribana de Adorni y sus abogados, en Comodoro Py