Gracias a un gol del sanjuanino Pérez, Estudiantes ganó y es puntero de su zona en el Torneo Apertura

Estudiantes de La Plata consiguió un triunfo agónico este sábado y se subió a la cima de su grupo en el Torneo Apertura. En el estadio Jorge Luis Hirsch, el equipo platense derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe en un partido que se resolvió en la última jugada. El sanjuanino Fabricio Pérez fue clave para poner el empate parcial.

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El encuentro había comenzado cuesta arriba para el local. En el primer tiempo, Marcelo Estigarribia puso en ventaja al conjunto santafesino con un cabezazo que dejó sin respuestas a la defensa rival.

Sin embargo, en el complemento apareció el aporte sanjuanino que cambió la historia. A los 14 minutos, Brian Aguirre desbordó por la banda y envió un centro atrás que encontró bien ubicado a Fabricio Pérez, quien empujó la pelota al fondo de la red para marcar el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043080126317867249&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ EL PINCHA



Pérez iguala el partido ante Unión a los 14 minutos del segundo tiempo.#LPFxTNTSports



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El gol del jugador oriundo de San Juan no solo significó el 1-1 parcial, sino que también le dio impulso a Estudiantes, que fue en busca de la victoria en los minutos finales.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, llegó el desenlace. En la última jugada, Mikel Amondarain convirtió el 2-1 definitivo y desató el festejo del público local.

Con este resultado, Estudiantes alcanzó la punta de la Zona A y se posiciona como uno de los protagonistas del torneo.