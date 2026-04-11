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Gracias a un gol del sanjuanino Pérez, Estudiantes ganó y es puntero de su zona en el Torneo Apertura

El Pincha se impuso 2-1 sobre Unión en La Plata por la fecha 14. El tanto del sanjuanino Fabricio Pérez fue clave para encaminar la remontada. En la última jugada, el equipo local selló el triunfo y trepó a lo más alto de la Zona A.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Estudiantes de La Plata consiguió un triunfo agónico este sábado y se subió a la cima de su grupo en el Torneo Apertura. En el estadio Jorge Luis Hirsch, el equipo platense derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe en un partido que se resolvió en la última jugada. El sanjuanino Fabricio Pérez fue clave para poner el empate parcial.

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El encuentro había comenzado cuesta arriba para el local. En el primer tiempo, Marcelo Estigarribia puso en ventaja al conjunto santafesino con un cabezazo que dejó sin respuestas a la defensa rival.

Sin embargo, en el complemento apareció el aporte sanjuanino que cambió la historia. A los 14 minutos, Brian Aguirre desbordó por la banda y envió un centro atrás que encontró bien ubicado a Fabricio Pérez, quien empujó la pelota al fondo de la red para marcar el empate.

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El gol del jugador oriundo de San Juan no solo significó el 1-1 parcial, sino que también le dio impulso a Estudiantes, que fue en busca de la victoria en los minutos finales.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, llegó el desenlace. En la última jugada, Mikel Amondarain convirtió el 2-1 definitivo y desató el festejo del público local.

Con este resultado, Estudiantes alcanzó la punta de la Zona A y se posiciona como uno de los protagonistas del torneo.

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