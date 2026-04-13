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En Paren las Rotativas

Peluc agitó el tablero libertario: quiere a Lucila Avelín como candidata a gobernadora

El diputado de LLA lanzó una convocatoria pública y dijo que prefiere un rol de “guardián” antes que competir en las elecciones del 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Peluc, sacudió el escenario político local con una jugada inesperada: propuso públicamente a Lucila Avelín como candidata a gobernadora de San Juan para el 2027.

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El planteo lo hizo en el programa Paren Las Rotativas, donde no dudó en lanzar la convocatoria directa. “Yo la convoco a Lucila Avelín para ser candidata a gobernadora”, afirmó, al tiempo que destacó su perfil y el peso político de su familia.

Avelín es hija del histórico dirigente Alfredo Avelín, referente de la Cruzada Renovadora, y actualmente preside el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Para Peluc, reúne condiciones clave: “Es una gran persona, con muchos valores. Esa familia tiene esa expertiz de ir calladitos”, sostuvo.

En su análisis, el legislador dejó en claro que no tiene la última palabra sobre su propio futuro electoral. “Yo no decido si ser candidato a gobernador, eso lo define Karina”, dijo en referencia a Karina Milei. Sin embargo, marcó su preferencia: “Me gustaría cumplir el rol de guardián con alguien”.

En esa línea, insistió en su intención de sumar figuras por fuera del núcleo duro libertario. “Me gusta sacar gente de la galera”, dijo.

El guiño hacia el espacio de la Cruzada Renovadora no es menor. Si bien actualmente no forma parte del armado que responde al presidente Javier Milei, el año pasado ambas fuerzas estuvieron cerca de confluir en un frente electoral de cara a las elecciones de 2025.

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