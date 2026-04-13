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Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

El exjefe policial fue apresado este domingo después de agredir a su mujer, quien llamó al 911. El comisario huyó y una patrulla lo interceptó mientras escapaba en auto, a la altura del puente de 9 de Julio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan fue detenido mientras huía en auto tras protagonizar un grave hecho de violencia de género. Su aprehensión se produjo este domingo por la tarde y todo se desencadenó después de que, según versiones de la propia fuerza, le propinara dos golpizas a su pareja en Caucete.

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El exjefe policial detenido es Manuel Adalberto Torres, de 62 años, confirmaron fuentes judiciales. El miembro de la fuerza provincial se encuentra alojado en la Comisaría 37ª de Caucete, en principio por el presunto delito de lesiones en contexto de violencia de género, explicaron a Tiempo de San Juan. La víctima sería su pareja, quien tenía el rostro ensangrentado y presentaba escoriaciones cuando fue entrevistada por los uniformados que acudieron al llamado, señalaron.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde. La mujer estaba shockeada y relató a los policías que los problemas con Torres habían comenzado la noche del sábado. Ese día discutieron y el exjefe policial reaccionó con violencia y la atacó a golpes, de acuerdo a la versión salida de la fuerza.

Este domingo 12 de abril, en horas de la siesta, el comisario retirado volvió a arremeter contra la mujer y nuevamente la tomó a golpes de puños hasta dejarla lesionada y con la nariz sangrando, indicó una fuente policial. Fue entonces cuando ella llamó al 911 para pedir ayuda.

Cuando una patrulla policial llegó al lugar, Torres subió a su auto Volkswagen Vento y se dio a la fuga a toda velocidad. Los uniformados hablaron con la mujer y de inmediato salieron por detrás del vehículo, que tomó en dirección al oeste.

La persecución se extendió por algunos kilómetros hasta que lograron interceptarlo sobre la ruta nacional 20, a la altura del puente que une 9 de Julio con Caucete. Allí le cerraron el paso y lo obligaron a descender. En ese momento, el acusado se identificó como comisario mayor retirado de la Policía de San Juan, aparentemente con la intención de evitar su detención. Sin embargo, tras consultar con el fiscal de turno, los efectivos procedieron a esposar a Torres y trasladarlo a sede policial.

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