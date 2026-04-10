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UFI CAVIG

Detienen a un sanjuanino que amenazó a su expareja con revelar fotos íntimas

El agresor tenía pedido de captura desde hace varios días. La instancia judicial contra él se realizará en las próximas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En las últimas horas, personal de la Brigada policial de la UFI CAVIG detuvo a un sanjuanino que era intensamente buscado desde hace días. El individuo fue denunciado por su expareja, quien manifestó que estaba muy asustada porque su intimidad corría riesgo.

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Según fuentes judiciales, este sujeto, identificado como J.R., le advirtió a la mujer que tomara bien las decisiones y le comunicó que tenía fotos íntimas de ella. Desde la Justicia explicaron que el hecho se encuadró como una amenaza de difundir la vida privada, dejando en claro que no es sextorsión porque este no le pidió dinero a cambio.

La Brigada había hecho un allanamiento en su vivienda y solo había podido secuestrar un celular. El apuntado no fue aprehendido en ese momento y quedó en calidad de prófugo; luego de un trabajo de seguimiento, lo atraparon en la vía pública.

En las próximas horas se realizará la audiencia de formalización contra el imputado y además se controlará la legalidad de su detención. La acusación que podría recaer contra él es por el delito de revelación de secretos íntimos.

La causa es investigada por el fiscal Leonardo Arancibia y la ayudante fiscal Gema Luján de la UFI CAVIG; ambos estarán al frente de esta jornada que será presidida por el juez de Garantías, Sergio López Martí.

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