Gimnasia y Esgrima La Plata venció en Junín a Sarmiento y sueña con los playoffs

Gimnasia La Plata escaló a la décima posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional tras ganarle agónicamente 2-1 a Sarmiento de Junín, por la decimocuarta fecha.

Video Ander Herrera, sin pelos en la lengua y picante con los hinchas de River: "En su campo hay muchos tiktokers"

En el estadio Eva Perón de Junín, el delantero Agustín Auzmendi abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo. Pese al empate de Pablo Magnín a los 5 minutos del complemento, el atacante Franco Torres le dio la victoria al “Lobo” con su gol a los 46 minutos.

Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Ariel Pereyra alcanzó los 17 puntos y se ubica en la décima posición de la Zona B, a solo una unidad de los puestos de playoffs. En la próxima fecha, Gimnasia recibirá en el estadio Juan Carmelo Zerillo a Estudiantes de Río Cuarto desde las 15 del sábado.

Por su parte, el conjunto conducido por Facundo Sava se mantiene con 16 unidades, aunque descendió a la undécima posición de la Zona A. En la siguiente jornada, Sarmiento visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, el domingo desde las 20.30.

Gimnasia abrió el marcador a los 43 minutos de la primera etapa. Tras un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Nicolás Barros Schelotto, la pelota cayó en el primer palo, donde Alexis Steimbach la desvió hacia el segundo sector. Allí apareció Auzmendi para conectar de cabeza y establecer el 1-0.

Ya en el complemento, a los 5 minutos, Sarmiento logró el empate gracias a Magnín, quien conectó un centro de Santiago Salle desde la izquierda hacia el área chica defendida por Nelson Insfrán.

Cuando el partido se moría, a los 46 minutos, Gimnasia encontró el gol de la victoria. Torres avanzó en soledad por el centro del campo, llegó hasta la medialuna y sacó un remate preciso que se metió junto al palo izquierdo del arquero Javier Burrai.