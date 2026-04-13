El Gobierno hizo una nueva oferta salarial, pero no conformó a los gremios docentes y elevará otra propuesta

Foto archivo.

En una nueva sesión de la paritaria docente, los representantes del Gobierno provincial y de los gremios UDAP, UDA y AMET se reunieron para discutir la actualización salarial en un contexto económico complejo. El encuentro estuvo marcado por la exposición del Ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien advirtió sobre la caída abismal de la recaudación provincial y de los fondos provenientes de la coparticipación nacional. Por su parte, el Secretario General de la Gobernación resaltó el esfuerzo de la gestión para hacerse cargo de ítems como conectividad ante la disminución de envíos nacionales.

La propuesta oficial presentada por la parte empleadora para el mes de abril consiste en el otorgamiento de un bono de ciento veinte mil pesos, de carácter no remunerativo y por única vez, a pagarse el quince de abril. Asimismo, se ofreció un incremento en la bonificación por radio, elevando los coeficientes de los radios 4, 5, 6 y 7 en cinco puntos porcentuales cada uno, y el pago del concepto Conectividad junto con el sueldo. Para los meses subsiguientes, el Gobierno propuso un incremento del valor índice del 2% en mayo y del 3% en junio, sumado a una suba en el código A01 del nomenclador y la implementación de una cláusula de revisión en junio sujeta a la inflación del INDEC y la situación fiscal de la provincia.

La respuesta sindical no se hizo esperar y los representantes de los trabajadores manifestaron que, ante la pérdida real del poder adquisitivo, todos los incrementos desde abril deben ser remunerativos para todos los cargos y horas cátedra, de modo que se mantenga la carrera docente. Los gremios también reclamaron el pago íntegro de los días de paro, la revisión de inconsistencias en liquidaciones previas y soluciones para temas pendientes como la titularización, la situación de los CENS y el cierre de salas de nivel inicial. Finalmente, la parte empleadora receptó los planteos y las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles quince de abril para elevar una nueva propuesta

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